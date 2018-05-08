王炳忠臉書報平安 重申：追求統一 何罪之有？

2018年05月08日 08:06 中時電子報 張達智 、中國時報／ 陳志賢 、中國時報／

新黨青年委員會召集人王炳忠昨（7日）接受檢調約談，今天（8日）凌晨北檢訊後，諭令王炳忠改列國安法被告，並限制住居、出境、出海。王炳忠在臉書報平安，表示已平安到家，並轉貼中時電子報新聞，重申：追求統一，何罪之有？

檢調偵辦陸生共諜周泓旭案，懷疑周另吸收新黨青年軍發展組織，去年搜索約談新黨青年軍王炳忠等人。台北地檢署將全案移併高院審理遭退回，檢方擬近日另案起訴，檢調7日再約談王炳忠到案。

王炳忠凌晨在臉書發文：「從上午九點到午夜一點。現已平安回到家。謝謝所有好朋友的關心！祝福大家！」，並轉貼中時電子報「周泓旭共諜案 王炳忠：追求統一 何罪之有？」新聞。

7日晚間8時50分，王炳忠被移送北檢時表示，他作為中華民國國民，基於中華民國憲法，追求國家的終極統一，請問何罪之有？但他家人親友都因案受牽連迫害，堪稱「株連十族」。

王炳忠說，他和新黨青年軍是公開主張統一的政治工作者，現在執政的台獨政治工作者會對他們進行的迫害，也就不令人意外。但他還是要公開呼籲檢調單位，也應該要去好好地查一查，他2度告發自稱為「台獨政治工作者」的行政院長賴清德，涉嫌瀆職以及顛覆中華民國政府變更中華民國憲法的問題。

有網友回應表示，「民進黨允許天然獨，不准天然統，言論自由，都在騙人！」、「官可以主張台獨，民支持統一就要被找麻煩修理，台灣還敢說是民主自由的國家嗎？」。

(中時電子報)