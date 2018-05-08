NBA》球星中文綽號好瞎 美國網民大開眼界

火箭隊「景德鎮之子」哈登。(美聯社)

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中時電子報

NBA擁有大量華人球迷，就如美國球迷一般，他們也喜歡給球星取綽號，不過這些綽號傳回美國之後通常都變成索然無味的音譯。研究東亞文化的作家卡普爾(Nick Kapur)因此重新翻譯，讓美國球迷一窺華人球迷口中的NBA。

比如說公鹿隊「希臘怪物」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)，他的中文綽號叫做「字母哥」，因為他的姓名太難拼了。

馬刺隊「妖刀」吉諾比利(Manu Ginobili)大概是最令他們眼睛一亮的綽號，翻成英文更是帥氣，比什麼「嘮嗑」(老柯諧音, Kobe Bryant的暱稱)的威風多了。

「閃電俠」韋德(Dwyane Wade)一到大陸也變成了諧音「典韋」，這是三國時代曹操陣營的頭號勇士，時人謂「帳下壯士有典君，提一雙戟八十斤。」

麥可喬丹(Michael Jordon)的「幫主」綽號，這位卡普爾也花了一點時間去找出處，原來是從武俠小說「丐幫幫主喬峰」(喬幫主)而得名。喬丹肯定想不到自己會從籃球皇帝變成丐幫幫主。

騎士隊「八賢王」崔斯坦湯普生(Tristan Thompson)就更費解，原來是消遣他8000萬美元的身價與他場均8分、8籃板的不相襯表現。這題非常難，卡普爾用「The King of Eights」(8之王)傳達了表面上的意思，排行老八與充滿諷刺意味的「賢」他就沒辦法了。

勇士隊「佛祖」克雷湯普生(Klay Thompson)，雖然稱為佛祖，但原因其實只有他的髮型。而前馬刺「石佛」鄧肯(Tim Duncan)就是與他沉穩寡言的性格有關。

騎士隊「神經刀」JR史密斯(JR Smith)，他的英文綽號是很帥的Swish(空心球)，隊友都是這麼叫他的。中文的神經刀有點難翻，卡普爾「The Nerve Knife」(切神經的刀)應該是沒有抓到重點。

在美國綽號「教授」的安卓米勒(Andre Miller)，到了東亞卻被稱為「莫文蔚」，因為他的長相好像有一點點像。

鵜鶘猛將考辛斯(DeMarcus Cousins)被戲稱為「表妹」，源自他的姓氏Cousins，誰叫你美國人堂表兄弟姊妹要用同一個字呢？

勇士隊「萌神」柯瑞(Stephen Curry)這個對美國人也是有點難，卡普爾使用「Sprout God」(萌芽之神)的翻譯稱不上高明，至少他有解釋這是與柯瑞的外型有關。

傳奇中鋒「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal)「歐肥」(大陸人稱為奧肥)的英文譯名「O'Fat」可謂神來一筆，信、達、雅、發音四項兼具。

火箭隊「大鬍子」哈登(James Harden)被稱為「景德鎮之子」，因為他假摔(俗稱碰瓷)功力爐火純青，也就是捧著瓷器上街，故意給人撞了然後索賠，簡言之就是訛詐。而景德鎮是中國歷來最有名的陶瓷重鎮。

至於「天下第二人」皮朋(Scottie Pippen)可能不太開心，誰喜歡自己被叫做第二人呢？不過這還是比「惡漢」巴克利(Charles Barkley)的「飛豬」要好聽很多。

(中時電子報)

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