這次看「牠」多快完售 麥當勞Hello Kitty「叢林萌獸抱枕」5／9限量首發

2018年05月08日 09:08 工商 姚舜

台灣麥當勞與Hello Kitty再次聯名合作推出「可愛叢林萌獸抱枕」，5月9日「壯壯大耳象」與「猛猛小虎」打頭陣，5月16日起「萌萌長頸鹿」與「跑跑小斑馬」接力登場。（圖／台灣麥當勞）

台灣麥當勞16日起推出「Hello Kitty萌獸點點卡」，兩款設計共限量發行4萬張。消費者只要以150元，就可讓兼具方便實用又時尚可愛的Hello Kitty「萌獸點點卡」帶著走，為每次消費帶來好心情。(圖／台灣麥當勞）

暑假餐飲旺季將屆，台灣麥當勞再度攜馬療癒「萌主」 Hello Kitty跨界合作，搭上流行時尚界今年狂吹的「森林花草風潮」，自明（9）日起推出全球獨家限定聯名的4款Hello Kitty「可愛叢林萌獸抱枕」，Hello Kitty將走進大自然，化身叢林裡的「壯壯大耳象」、「萌萌長頸鹿」、「跑跑小斑馬」以及帶有反差萌的「猛猛小虎」，欲以「卡哇伊！」訴求吸引客人上門。

台灣麥當勞與Hello Kitty跨界合作超過18年，每年都為消費者帶來不同驚喜並開創潮流。去年推出的『Hello Kitty萌寵來抱抱』，開賣當天單店最快兩小時即售罄，排隊人潮中不乏男性消費者，證明萌貓魅力。這次，「叢林萌獸抱枕」多久完售，是值得關察的趣味話題。

台灣麥當勞表示，2018年全球獨家、台灣限定的Hello Kitty「可愛叢林萌獸抱枕」共有4款造型。明（9）日上午11時起，首波推出「壯壯大耳象」與「猛猛小虎」，5月16日上午11時起「萌萌長頸鹿」、「跑跑小斑馬」接續登場；全台共限量14萬個，凡於餐廳內購買任何套餐加價269元（售完為止），即可抱一個回家。

「可愛叢林萌獸抱枕」色澤鮮豔且做工細膩，四隻抱枕的細節皆完整呈現，例如長頸鹿角、斑馬頭頂的鬃毛、老虎耳朵以及大耳象的鼻子；除了全球獨家的設計外，抱枕質地細緻，表面短毛絨，觸感柔軟溫和，抱在懷裡紓壓又療癒！

Hello Kitty這次與麥當勞合作還有止另一任務，由於麥當勞「點點卡」上市即將滿週年，流通卡數超過60萬張，並為麥當勞忠實顧客生活中不可或缺的一張卡。為回饋消費者支持，5月16日起，麥當勞特別加碼推出Hello Kitty超限量版「萌獸點點卡」，全台限量發行4萬張，平均每間麥當勞餐廳每款僅有約50張配額。

限量推出的Hello Kitty「萌獸點點卡」共兩款，分別以可愛叢林系列的「壯壯大耳象」與「萌萌長頸鹿」作為主角，獨家卡面設計以極簡純粹黑為底，將長頸鹿與大耳象抽色處理，保留雲雀黃、寶石藍色彩線條勾勒輪廓，讓Hello Kitty可愛的臉蛋成為畫面重點，打造出穩健時尚大人風，消費者只要以150元，就可讓兼具方便實用又時尚可愛的Hello Kitty「萌獸點點卡」，隨身帶著走，為每次消費帶來好心情。

(工商 )