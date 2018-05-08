綠恐不禮讓柯Ｐ致命傷？黃暐瀚中肯建議

2018年05月08日 09:14 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

到底民進黨禮不禮讓現任市長柯文哲，現在由於民進黨基層強烈反彈，民進黨有可能迫於壓力下「強推人選」。不過，資深媒體人黃暐瀚認為，就算民進黨和柯文哲已走到目前看似「水火不容」的態勢，民進黨最終應該還是會選擇禮讓柯文哲。

黃偉翰昨日在政論節目《年代向錢看》認為民進黨會禮讓柯文哲的原因有以下幾點：

一，不論現在禮不禮讓柯文哲，民進黨內部已經是「實質分裂」了，就如同當初前總統李登輝分裂國民黨一樣，現在反柯柯粉已經「勢不兩立」，兩派嚴重對立，而對立之因是柯文哲的「兩岸一家親」。然而，這一句話會引起這麼大紛爭？仔細深想，或許民進黨是想藉這一仗毀掉柯文哲，現在民進黨傾全黨之力就是要把柯文哲大卸八塊，以洩心頭之恨，這不是不可以，只是民進黨要付出的代價，可能超乎想像，

二，如果「推人」只因為價值觀不同，要毀掉柯文哲，所以寧可民進黨沒有贏，也讓要柯文哲落選，這不就是禮讓國民黨和丁守中？但要是最終結果，國民黨也沒有贏，民進黨變成「小三」不打緊，柯文哲依舊當選，這反作用力會嚴重衝擊民進黨，2020年的總統大選，民進黨要如何選？

三，柯文哲的論述在台北市是吃的開的。如果柯文哲改口，他就不是柯文哲。而迫使柯文哲不能改口有兩個原因，第一，柯文哲個性使然，他不是個會配合的人。第二，如果他改口，他就不是柯文哲。所以柯文哲絕不能「示弱」，否則他的選票將跑掉。

四，民進黨看起來推派人選的可能性增加，但是一旦推出人選，民進黨就是實質分裂而且受傷慘重，當然禮讓民進黨也是受傷，但民進黨可以花時間做調整，先讓民進黨內反柯聲浪達到最高點，之後情緒就會降下來，再來慢慢說服這些反柯的基層，難道這些基層真的會因禮讓柯文哲而不投台中市長林佳龍？等到選情緊繃到一個態勢，他們會眼睜睜看林佳龍輸掉大台中？

五，大數據上顯示，現在年輕族群，特別是30歲以下，甚至是39以下，對柯文哲支持度是遠遠超過國民黨和民進黨，已經到了50%的程度，這50%的選票，民進黨不想要了？若民進黨真的推人，那些本身對民進黨和國民黨沒甚麼喜好的人，會不會因此降低他們的投票意願，會不會造成全國22縣市的選情，特別是新北、台中、及五五波選情的地方有翻盤的危機，民進黨能讓這種情形發生？

還有，現在強烈建議要推出自家人選的台北市議員和一些民進黨人士，請問他們要為選舉敗選負責嗎？沒有一個要為年底敗選負責，但是蔡英文一定要為選舉大敗負責。黃暐瀚建議蔡英文若真要禮讓柯文哲，那麼她要有「負責任的氣魄」，艱困的選區，「我推的人選，我負責就行了」。

(中時電子報)