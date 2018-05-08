WHA未受邀回嗆陸 外交部：只有民選政府代表台灣人民

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外交部今發聲明表示，對「世界衛生組織」（WHO）未邀我出席第71屆「世界衛生大會」（WHA）表示遺憾，並重申只有在台灣的民選政府才能代表台灣人民，並為台灣2300萬人民的健康醫療負責。

外交部指出，誠摯感謝友邦、美國等理念相近國家、國內外各界重要人士及國際醫衛團體，以各種具體行動表達支持台灣參與第71屆「世界衛生大會」（WHA），籲請「世界衛生組織」（WHO）邀我與會。

外交部強調，「世界衛生組織」邀請我國參與「世界衛生大會」，不僅符合其憲章宗旨及普世人權價值，也可使台灣與「世界衛生組織」及世界各國，齊心推動「全民健康覆蓋」(Universal Health Coverage)，共同達成提升全人類健康水準的核心目標。

外交部說，健康是基本人權，也是普世價值，不因種族、宗教、政治信仰、經濟或社會情境而有所分別。此一普世健康人權價值明載於「世界衛生組織」憲章，並構成邀我參與「世界衛生大會」，以及我平等參與世衛組織各項會議、活動及機制的基礎。

外交部呼籲，促「世界衛生組織」正視台灣長期以來與世衛組織會員國建立的醫衛夥伴關係，對全球公共衛生安全與健康人權做出的具體貢獻，以及台灣為全球防疫體系重要的一環。

外交部說，中華民國政府鄭重呼籲，「世界衛生組織」及相關各方基於維護全球健康人權及防疫無缺口，以包容性的態度，接納台灣參與本屆「世界衛生大會」及「世界衛生組織」各項會議、機制與活動，創造各方皆贏的局面。

(中時 )

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