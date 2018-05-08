廣州人：別去台灣 水平和東南亞差不多！台網友齊聲拜託他…

台北市鳥瞰，除了高樓，鐵皮屋頂也不少。（報系資料照 黃世麒攝）

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中時電子報

有網友在PTT（批踢踢實業坊）爆料，說自己到廣州出差，在夜店聽到大陸男子批評台灣水平和東南亞差不多，還要友人別去台灣玩。該名網友表示，大陸人所謂的「發展水平高」，跟台灣人的認知不一樣，按照他們的標準，美國很多世界級大城市應該也不如廣州市。網友聞言，紛紛高喊：「「拜託別來！」。

一名網友在PTT Gossiping版發文，說自己前陣子到廣州出差，晚上和同事跑夜店，聽到一群大陸人在聊天，一位女性說下個月要去台灣玩，某男立刻插話「別去台灣！」，說他去過台灣，覺得發展水平和東南亞差不多。

這名網友表示，聽了5、6句話之後，大概可以知道這個男的應該沒來過台灣；大陸人所謂的「發展水平高」，跟台灣人的認知不一樣，這樣來看，美國很多著名的世界級大城市，應該也不如廣州市。

網友紛紛留言回應「拜託別來」、「「不要來最好」」、「真的別來台灣，特別是墾丁」；不過也有網友表示「事實啊，台灣勞工薪水拜資進黨所賜，已經快跟東南亞一樣了」。

不過也是有網友認為，「愛台歸愛台 自家短處還是要認清 星港粵都一堆摩天樓的」、「事實不用爭 捷運隨便搭看看外頭殘破街景是什麼鳥樣」、「不過說真的，台灣應該發展有自己特色的建築，鐵皮屋真的不好看。」

(中時電子報)

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