台大校長聘任案教育部回文未寫准或駁 律師：高招

教育部公文裡未提到准駁，律師稱高招。(圖/本報資料照)

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中時電子報

4月27教育部否決管中閔的台大校長聘任案，但直到昨天教部才將回覆公文送達台灣大學，且公文中就管擔任台大校長一事，並未明確寫「准」或「駁」，律師李郁霆表示，這絕對是高招，教部就是要刻意避開這是一個「行政命令處分」，讓台大或管中閔無法提出行政救濟。

李郁霆表示，對於台大校長聘任案，教育部原則上是沒有拒絕聘任的權限，根據大學法第9條規定，教育部在程序上並沒有給予教育部拒絕聘任、另定人選的權力。簡言之，就是像一般民眾報考公職，當你考上後就有了權力，政府機關就會發給你聘書，並沒有資格駁回你的公務員資格。

教育部在大學校長遴選上只是一個適法性監督的角色，因此在管案看來這已經變成是政治上的問題，不是單獨法規上的問題。而教育部發給台大的公文，在公文裡頭並未提到「准、駁」字眼，最主要的原因就是刻意要避開在公文上有明顯的「拒絕管中閔就任台大校長」的意思。

李郁霆就指出，教育部這樣的做法就是為了讓台大在提出行政訴願或行政訴訟時，能夠利用「並未在公文上駁回管案」進行攻防，讓台大不管是要進行訴願或訴訟都「寸步難行」，且訴願最後是回歸到行政院，但行政院與教育部目前看來是同一陣線，因此訴願也是行不通的。

若是要進行訴訟，就時間上看來損害最大的會是台大，因為台大會面臨長時間沒有校長的問題，所以教育部的做法就是「變相逼迫」台大盡速重啟遴選。

(中時電子報)

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