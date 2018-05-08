保七總隊圈存機制防詐騙 保住老夫婦老本

2018年05月08日 09:53 中時 謝明俊

家住新竹的一對陳姓老夫婦，日前接獲詐騙集團「猜猜我是誰」的詐騙電話，詐騙集團假扮成姪女，佯稱急著要還朋友錢，需商借28萬6千元，老夫婦信以為真，趕往台銀新竹分行匯出一筆款項，行員感覺不對提醒夫婦，夫婦才打電話向姪女查證，赫然發現被騙，保七總隊一大隊駐分行員員警據報，立即啟動圈存機制，及時阻止匯款被領走，保住老夫婦老本。

陳姓夫婦準備再轉一筆15萬元至詐騙集團指定帳，幸被及時阻止。〔警方提供〕

這對60多歲的老夫婦是在日前接到一通女子電話，自稱是老夫婦的姪女，在感冒咳嗽變聲暪騙過老婦後，騙稱急需要錢來還給朋友，向老婦商借28萬6千元，並指定須分別匯至台銀及華南銀行等2個戶頭，老婦當下告訴老伴，雖覺對方女子聲音不太像，但因急著幫姪女，於是一起前往台銀新竹分行，準備以「無摺存款」方式，轉存至對方所指定台銀連城分行帳戶。

台銀新竹分行行員蘇玉珍受理陳姓夫婦轉存，感覺有點怪怪地，再三提醒老夫婦最好再跟姪女確認一下，老夫婦才打手機給姪女，赫然發現姪女根本沒跟他們借錢，老夫婦才知被詐。

蘇員趕緊通知保七總隊一大隊駐分行員警曾仁國、陳偉介入處理，將陳姓夫婦轉存至連城分行的13萬6千元，啟動圈存機制予以凍結，及時保住這筆錢，警方隨後發現，陳姓夫婦將另一筆15萬元款項，也寫好轉存單準備轉存到華南銀行帳戶，幸好行員及警方及時提醒阻止，才未造成陳姓夫婦損失。

(中時 )