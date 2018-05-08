彰化達德商工繁星推甄 摘星率百分百

達德商工校長許維純為繁星上榜學生披彩帶。(鐘武達攝)

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達德商工繁星上榜率百分百，學校開心祝賀。(鐘武達攝)

達德商工觀光科羅至軒，因為阿嬤曾被鄰居阿婆冷言嘲諷「讀職業學校無路用」，於是立志要讓阿嬤揚眉吐氣，歷經3年努力，不僅7張證照到手，今年繁星更以第一志願錄取國立高雄餐旅大學，用實力翻轉「念高中才有出息」的舊觀念。

高職繁星甄選放榜，達德商工12名推甄學生的上榜率100%，成績傲人。校長許維純8日為12名摘星學生披上彩帶時表示，這群孩子靠著努力擺脫能力差、次等學生的負面印象，更在制度、政策、產業、家長及社會等價值觀中扭轉、翻身，相信未來的人生也一定很精彩。

錄取高雄餐旅大學的羅至軒，來自田尾花鄉，志願是開設「特色民宿」協助家鄉發展觀光，為了能夠習得一技之長圓夢，國中畢業選擇就讀達德商工觀光事業科。

他說，就讀1年級時的某一天，無意中聽到阿嬤提到隔壁的阿婆總是誇讚自家的孫子讀很好的高中，成績總是第1名，還半揶揄說「讀職業學校無路用」。

阿婆的話讓阿嬤很難過，羅至軒於是下定決心要拿到第1名讓阿嬤「炫」，果然他的認真有了代價，不僅每學期都是全校前3名還拿獎學金，而且更把獎學金貢獻出來與同學投入社會服務，也因此榮獲保德信全國青少年傑出志工獎。

至軒3年內共考取飲料調製、烘焙麵包7張乙、丙級證照，其中兩張乙級證照更是繁星錄取的關鍵，相當不簡單。他說，阿嬤得知他考上國立大學超開心，可能已經到處講給別人聽。

(中時 )

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