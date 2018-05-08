農村孩子爭光 虎尾立仁國小摘全國籃球冠軍

雲林縣虎尾鎮立仁國小女籃隊獲2018中華民國第五十屆全國少年籃球錦標賽國小女生組冠軍。（校方提供）

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雲林縣虎尾鎮立仁國小以6戰全勝的佳績，打敗許多都會區強勁對手，摘下「2018中華民國第五十屆全國少年籃球錦標賽」國小女生組冠軍，縣長李進勇8日到校恭賀並勉勵小選手，還送了一個將蓋大型體育館的大紅包，師生欣喜若狂。

縣教育處長梁恩嘉說，此次賽事是教育部委辦國內最高層級的籃球比賽，今年適逢舉辦了半世紀，立仁小將能贏得冠軍，更顯榮耀。

立仁國小校長林俊逸指出，球隊優異表現歸功於教練團李彥君老師等合作無間的用心訓練，還有全校師生和家長全力支持，以及選手風雨無阻的努力不懈練習。

李彥君指出，該女籃隊為了使學業和運動雙向並行，平常僅利用晨間活動、體育課及彈性課程進行團隊練習，俾助各科課業學習完整，賽後才對參賽學生課業加強輔導，所以隊員學科成績也很優異，2017年大學學測雲林縣榜首陳俞君，就是該校女籃隊的畢業校友。

隊員洪紫齡、蘇庭怡等表示，爸媽原本擔憂打球太累會影響功課，但是她們以行動證明打球反而讓思路更清晰，有助於課業進展。

李進勇勉勵選手再接再勵繼續為雲林爭光，並發布一項好消息，將於立仁國小興建大型體育館，預計2年內完工，提供孩子最優的運動環境，期勉選手持續保持運動習慣，提高運動技能，並將運動融入生活培養成興趣，成為健康、快樂、有自信的好公民。

(中時 )

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