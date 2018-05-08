潔淨配方香草豬 進駐南投豬樂園

「香草豬」標榜潔淨配方，強調原味、健康。（廖志晃攝）

友善列印
中時
「香草豬」潔淨配方產品，只用鹽及天然香料調味。（廖志晃攝）
香草豬強調潔淨健康，以天然香料飼養，加工也只用天然香料。（廖志晃攝）

標榜「潔淨配方」的香草豬，進駐南投縣農產運銷公司「豬樂園」，完全不使用化學添加物、只用鹽及天然香料調味的肉類加工品，提供消費者健康美味新選擇，更希望成為南投縣的代表商品。

南投縣政府所屬的農產運銷公司總經理盧成霖指出，縣府為開闢財源、振興產業，因此積極招商，引進金農興生技集團，利用公司內的閒置空間，投資3000多萬元設置「香草豬」加工生產線，目前研發的新產品，包括馬告鹹豬肉、義式鹹豬肉、原味嫩豬排、義式嫩豬排及黑胡椒嫩豬排等，受到高端消費群的青睞。

金農興生技集團董事長廖家模表示，潔淨標示（clean label）是歐盟推出的標準，也是國際食品市場的新趨勢，而「香草豬」系列肉品，不只是成分乾淨，更是最單純的食物，沒有任何化學或人工添加劑，只以天然香料與鹽，帶出食物最簡單的美味，用簡單製程保留肉品口感與原味。

國立中興大學教授劉登城表示，現代人喜歡「古早味」的食物，所謂古早味，就是還沒發明化學添加物的時代，保持原味的食物，最健康。

農業處長陳瑞慶表示，金農興生技集團規畫成立香草豬文化園區，並在名間鄉東湖村、仁和村等地，成立魔法香草森林及畜產牧場等，將生產、加工、研發、銷售及觀光休閒結合，讓香草豬成為南投地方特產。

(中時 )

彰化達德商工繁星推甄 摘星率百… 兩岸高校校長論壇三創教育創新局

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。