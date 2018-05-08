潔淨配方香草豬 進駐南投豬樂園

2018年05月08日 10:04 中時 廖志晃

「香草豬」潔淨配方產品，只用鹽及天然香料調味。（廖志晃攝）

香草豬強調潔淨健康，以天然香料飼養，加工也只用天然香料。（廖志晃攝）

標榜「潔淨配方」的香草豬，進駐南投縣農產運銷公司「豬樂園」，完全不使用化學添加物、只用鹽及天然香料調味的肉類加工品，提供消費者健康美味新選擇，更希望成為南投縣的代表商品。

南投縣政府所屬的農產運銷公司總經理盧成霖指出，縣府為開闢財源、振興產業，因此積極招商，引進金農興生技集團，利用公司內的閒置空間，投資3000多萬元設置「香草豬」加工生產線，目前研發的新產品，包括馬告鹹豬肉、義式鹹豬肉、原味嫩豬排、義式嫩豬排及黑胡椒嫩豬排等，受到高端消費群的青睞。

金農興生技集團董事長廖家模表示，潔淨標示（clean label）是歐盟推出的標準，也是國際食品市場的新趨勢，而「香草豬」系列肉品，不只是成分乾淨，更是最單純的食物，沒有任何化學或人工添加劑，只以天然香料與鹽，帶出食物最簡單的美味，用簡單製程保留肉品口感與原味。

國立中興大學教授劉登城表示，現代人喜歡「古早味」的食物，所謂古早味，就是還沒發明化學添加物的時代，保持原味的食物，最健康。

農業處長陳瑞慶表示，金農興生技集團規畫成立香草豬文化園區，並在名間鄉東湖村、仁和村等地，成立魔法香草森林及畜產牧場等，將生產、加工、研發、銷售及觀光休閒結合，讓香草豬成為南投地方特產。

(中時 )