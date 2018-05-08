假姪女裝感冒咳嗽 老夫妻險遭騙28萬

2018年05月08日 10:04 中時 徐養齡

老夫妻焦急到臨櫃匯錢救姪女，幸好被臺銀新竹分行行員與保七員警識破，救回老本。（徐養齡翻攝）

臺銀新竹分行行員與保七員警阻止一樁詐騙案。（徐養齡翻攝）

新竹市60多歲陳姓夫妻日前誤信詐騙集團扮成的「假姪女」，電話中從容答應匯款28萬餘元，到臺灣銀行匯出首筆13萬多元，行員機警察覺，與保七員警協助釐清始末，並啟動「圈存機制」將帳戶凍結，救回已匯出的血汗錢。

「伯母幫幫我！」電話那頭傳來1名女子啜泣聲，向陳妻聲稱欠下債務，緊急需要資金調度，講到一半不時裝咳嗽增加可憐「效果」，陳妻雖覺得對方聲音怪怪的，與丈夫討論後，仍決定救親戚要緊，趕往銀行匯款。

假姪女要求分別匯到臺銀及華南銀行2個不同帳戶，因此陳姓夫妻3日中午先前往臺銀新竹分行匯第1筆13萬6000元，以無摺存款方式存入指定的臺銀連城分行帳戶，新竹分行員蘇玉珍機警察覺，向夫妻倆建議「數目不小，不如再跟姪女確認一下」。

保七員警曾仁國、陳偉獲悉後也介入了解，夫妻打手機給姪女確認，才驚覺根本沒有欠債這回事，始知被騙，經啟動圈存機制將匯出的款項凍結救回，化解一場虛驚。

陳姓夫妻感慨說，太輕易相信電話那頭的詐騙集團，忙著匯錢救人，來不及多想，匯出首筆後本來已經填妥第2筆15萬元匯款單，幸好被行員及保七警方發現，否則損失慘重。

警方表示，詐騙集團慣用「猜猜我是誰」的伎倆，透過電話亂槍打鳥，詐騙不知情民眾，此案相關資料已交給轄區警方繼續追查，清查幕後首腦。

(中時 )