OL慶生派對喝茫 醒來聞到那「味道」才想起…

OL在友人慶生會連趕3攤喝茫，醒來下體聞到男人精液味道才知遭撿屍。(示意圖／圖取自Pixabay)

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中時電子報

1名OL去年12月9日參加友人的生日派對，並在聚會上認識一同來參加派對的30歲林姓粉領上班族，2人聊得相當投緣，結束後意猶未盡，就與其他朋友先後到林森北路錢櫃KTV、中華路錢櫃KTV、好樂迪KTV西門店飲酒歡唱，卻喝到不醒人事，清醒返家後，聞到身體有奇怪的味道，努力回想，依稀記得林男好像有碰她的褲裙，又想到有用衛生紙幫她擦下體，才驚覺遭林男撿屍性侵。

這名OL女子當天一整夜連趕4攤，已經喝到茫，隔天清晨6點眾人準備離開時，林男因與女子住在同一地區，便自告奮通要陪女子回家。女子昏睡到下午才清醒，醒來卻發現自己竟然在林男家，全身衣衫完整，慶幸林男是正人君子，沒有趁機佔她便宜，還貼心騎機車載她回家。

但女子回家後始終不記得一整晚發生了什麼事，直到換衣時，聞到一種不屬於她身體上的味道，才慢慢想起一些片斷記憶。包括林男要脫她的褲裙，她一直說「不可以」、「不行」、「我要回家」，還記得林男拿衛生紙擦她的下體，她仔細聞了一下褲子，才驚覺那個味道竟然是「嘉明味」，因此控告林男。

林男到案後，坦承當天有把醉不醒人事的女子帶回家中，並與她發生性關係，但辯稱不知對方喝醉，因2人躺在床上時，她還將腳跨到他身上，當時有告訴女子「不能這樣，這樣下去會把持不住」，但女子的腳一直沒有離開他的身上，最後才控制不住與她發生性關係。

檢察官調閱好樂迪西門店的監視畫面，發現女子當天要離開時，需要多人攙扶才能行走，且當天在場友人也證稱女子喝了很多酒，另女子的內褲及外褲經採檢驗都沾到精液，經比對與林男的DNA型別相符，檢察官因此依乘機性交罪將他起訴。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時電子報)

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