小王的復仇！已婚乳房外科名醫上「打砲店」照片曝光

2018年05月08日 10:28 中時電子報 尉遲佩玉 、陳怡如 / 綜合報導 、陳怡如 / 綜合報導

乳房外科名醫被爆料，有家室還搞小三、開淫趴。(圖/翻攝自爆料公社)

一名網友在《爆料公社》公開版代朋友發文爆料，女朋友變成名醫教授的小三，請私家偵探調查後發現，名醫時常帶團大搖大擺進出「手工店」和「打砲店」。他無奈和女友四年感情就這樣玩完，最後女友還遭名醫始亂終棄，他大嘆「有家室搞小三還嫖妓開淫趴，人生勝利組就可以這樣玩嗎？」

已婚乳房外科名醫上「打砲店」影片曝光。(取自爆料公社4.0)

小王請私家偵探調查，拍到女友變名醫小三。(圖/翻攝自爆料公社)

小王請私家偵探調查，拍到女友與同家醫院名醫進出摩鐵。(圖/翻攝自爆料公社)

小王請私家偵探調查，拍到女友與同家醫院名醫進出摩鐵。(圖/翻攝自爆料公社)

網友指稱，該名名醫是新北市公立醫院乳房外科醫師；對此，位於新北市的衛福部部立雙和醫院表示，不做評論。衛福部表示，婚外情是私德領域，和醫師執行業務並無關係，但出入聲色場所若是接受藥商等業者招待，則有違醫學倫理，醫院必須就這部分進行了解。

網友貼文指出，去年10月和女友去看電影，中途看到女友手機傳來讓他震驚的畫面，「一個叫S的人發來的line，他說：開刀提早結束『想吃你』，接下來的電影已經不知道在演什麼了…只記得女友ㄧ臉著急的說：她家裡有事要趕快回去，今晚不能過去我那邊了。」

乳房外科名醫遭爆，經常帶團進出酒店和按摩店。(圖/翻攝自爆料公社)

乳房外科名醫遭爆，經常帶團進出酒店和按摩店。(圖/翻攝自爆料公社)

小王不爽女友變名醫小三，還遭始亂終棄。(翻攝自爆料公社)

網友告訴女友後，女友解釋「醫院同事傳錯了」，兩人大吵一架、不歡而散，後來網友找了一個朋友的朋友當私家偵探調查，這下才發現「對方是一個中年男子，和他女友在同一家醫院，平均一個禮拜約一次，都是在她醫院附近碰頭後就直接進汽車旅館。但是才短短幾個禮拜，那男的竟然上了好幾次酒店和按摩店，一查那些全是做黑的，就是網友說的手工店和打砲店，這些地方他是帶團大搖大擺進出，一付熟門熟路通行無阻。有的時候是一些不知道哪來的爆乳妹，一群人會合了就直接帶去開房間」。

網友不滿女友竟然為了這種玩咖背叛他們四年的感情？還說「她說和Ｓ教授在一起才發現世界那麼寬廣」，甚至還急著幫名醫辯護「有些廠商會招待名醫大老到那些地方，Ｓ教授的為人不會亂來」。

沒想到前幾個禮拜，女友竟向他哭訴「Ｓ教授從那之後不久就開始搞消失，怎麼line他都不回，她最後直接去堵人，Ｓ教授竟然當場搞失憶，說他有老婆、小孩，和她不熟，她一直纏著他，讓他很困擾，她當場抓狂，罵他是搞了小四、小五還是在嫖妓？S教授聽到關鍵字馬上變臉，大罵她是幻想症、神經病，什麼髒話都飆出來」

聽到這些，網友說「竟然沒有幸災樂禍的感覺，而是覺得心疼她，很想找人海扁S教授一頓」。大罵「一個老是買女人來爽自己下半身的醫生，女生敢讓他檢查胸部嗎？公立醫院的醫生可以這樣玩，衛福部都不用管？真心希望不要有別的女生再受騙了！」

其他網友看到貼文則回應「所以你要回收髒髒鮑？」、「白袍底下，是黑色的」、「渣男不分職業，腐女不分單不單身」。

(中時電子報)