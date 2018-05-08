MLB》最強的棒球員是誰？谷歌一張圖秒懂

2018年05月08日 10:18 中時電子報 盧品青

谷歌搜尋的最強職業籃球員。(摘自網路)

當今最強的棒球員是誰呢？如果不想去翻一篇篇的討論文和打筆戰，只要在Google搜尋列打入「best baseball player」，就可以看到一串球員大頭照。以近年來說，天使隊卓奧特 (Mike Trout)可能是最無爭議的第一名。

Wins Above Replacement(勝利貢獻值，簡稱WAR)是棒球作家很喜歡引用的一個數值，代表一位球員能讓球隊能增加多少勝場(相較於同位置的低標球員)。如果WAR值是3，表示他每季能夠讓球隊多出3場勝利。

大聯盟例行賽162場，拿下100勝已經是冠軍級的隊伍了，所以每個人的貢獻值都很重要。行政院去年2月宣布改組時，前綠營大老沈富雄曾嘲笑「這幾位新首長的WAR值都是負數」，相當於小聯盟3A以下的球員，咱們的新內閣肯定打不進季後賽。

卓奧特不是全壘打王也不是打擊王，還經常吞下三振，但是他生涯連續6年都在季末MVP票選高居前4名。一般而言，WAR值達到2算是優秀，超過5即是球星，8以上則是MVP等級。卓奧特為什麼給人這麼強的感覺，因為他美聯新人王的那一年(2012)就高達10.5。

史上WAR值最高的是「棒球之神」貝比魯斯(Babe Ruth)，生涯的WAR值累積182.5；第2名的傳奇投手賽揚(Cy Young)有168.0，所以這項數據仍然具一定的參考價值。現役球員最高的是天使普侯斯(Albert Pujols)的99.6，此外洋基左投沙胖(CC Sabathia)的61.4、水手鈴木一朗的59.3也很高，他們的職業生涯都接近尾聲。

卓奧特目前累積57.3，而且他今年才26歲，即使他最後追不上那些古代名將，至少也能比肩A-Rod(生涯117.8，史上第16)的等級。

最強的棒球員當然不能以這種簡單的方式評斷，但至少對網路世代的球迷來說，卓奧特是搜尋引擎上的頭號熱門優秀人物，這點是毋須懷疑的。

(中時電子報)