拒為酬庸權位「東、西廠」背書！促轉委員同意權 國民黨團退席抗議

2018年05月08日 10:30 旺報 潘維庭

抗議權位酬庸！促轉委員同意權 國民黨團拒絕進場投票

立院院會8日進行「促進轉型正義委員會」（促轉會）正副主委與委員等九位被提名人的同意權行使，國民黨團表達立場稱，「促轉會」與「黨產會」都是民進黨政府用來整肅異己的政治鬥爭工具，扮演清算國民黨的雙翼，提名委員更充滿政治酬庸與政治打手的鮮明色彩，黨團因此決議採取一致行動，全體藍委以拒絕進場投票方式表達抗議立場。

國民黨團書記長李彥秀批評，民進黨完全執政兩年來，鬥爭優先民生放一邊，積極展開對國民黨的「抄家」行動，兩年間以國會多數暴力、超高效率先後立法成立「黨產會」與「促轉會」，不但酬庸權位，豢養親信充當政治打手，每年更得耗費上億納稅人血汗錢，供養這兩個被形容為「東、西廠」的政治鬥爭機關，一逞政黨私欲。

國民黨團指出，行政院長賴清德提名的九位促轉會委員，幾乎都是長期敵視國民黨、積極推動「去中、去蔣化」的學者或社運人士，包括太陽花學運滋事者魏揚之母的東華大學副教授楊翠、「民間真促會」執行長葉虹靈、中研院台史所長許雪姬、中研院副研究員彭仁郁等人，個個深綠旗幟鮮明，蔡政府酬庸「獨派同溫層」不言可喻，政院發言人徐國勇聲稱所謂的「跨黨派」專業、公正人士，根本是自欺欺人、掩耳盜鈴。

國民黨團稱，蔡政府不但大搞酬庸政治，打更大玩「近親繁殖」，提名出任促轉會副主委、原任陸委會副主委的張天欽，其妻楊芳婉年初才獲蔡英文提名出任新科監委，與去年不分區立委尤美女丈夫黃瑞明提名大法官，都是備受「恩寵」的律師家庭；另一位被提名人台大歷史系教授、兼任黨產會委員花亦芬，則是內政部次長花敬群的姊姊。

國民黨團表示，「促進轉型正義委員會」成立的動機與提名委員的背景，與「不當黨產處理委員會」其實就是「雙胞胎」，目的就是凌駕原有司法體系，藉親信之手用公帑、公權力鬥臭、鬥垮敵對政黨，標準的東、西廠合體「假正義，真抄家」，國民黨無法認同、拒絕背書。

(旺報 )