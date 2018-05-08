疑技術故障 俄卡-52直升機在敘墜毀 2死

2018年05月08日 10:24 中時電子報 楊幼蘭

俄羅斯國防部5月7日晚宣佈，一架卡-52攻擊直升機在敘利亞墜毀，導致2名飛行員罹難。

據俄羅斯衛星（Sputnik）網8日報導，國防部稱，根據初步調查，這起空難可能是因技術故障所致。

這架卡-52直升機是在敘利亞東部地區上空執行任務時墜毀，而兩名飛行員的遺體已被運送至俄羅斯駐敘利亞軍機場。

據英國《每日星報》（Daily Star）報導，在俄羅斯總統普丁宣布，克宮支持敘利亞阿塞德（Bashar al-Assad）政府後，俄國大軍便入駐敘境。而這已是5月在敘利亞發生的第二起墜機事故。5月3日，一架俄蘇-30SM殲擊機從赫梅米姆機場起飛後失事，據現場報告，有兩名飛行員喪生。

俄羅斯國防部今年2月才宣布，將加購114架卡-52「短吻鱷」（Alligator）武裝直升機。俄羅斯國防部副部長鮑里索夫（Yuriy Borisov）當時說，國防部與阿爾謝尼耶夫「進步」飛機製造公司會談後決定，將在2018-2027年國家武裝計畫框架下簽訂加購卡-52直升機的合同。

他指出，雙方討論了細節問題，卡-52將是一款改良型新直升機，設計師將完成所有必要的改進。鮑里索夫說，將為卡-52直升機設計一款增加射程的飛彈，而機上的光學瞄準系統也將獲得提升。

此外，他還表示，按照2018年的計畫，俄羅斯空天軍應該要獲得6架新卡-52直升機。

從2010年起，俄羅斯直升機集團為了滿足國防部的需要，開始量產卡-52「短吻鱷」武裝偵察-攻擊直升機。這款直升機預定要能在全天候條件下，在最前線和戰術縱深處摧毀敵方坦克，裝甲車、非裝甲軍事設備，直升機與其他飛行器。

而阿爾謝尼耶夫「進步」飛機製造公司則是俄羅斯直升機集團的控股公司。

卡-52是共軸反轉雙旋翼式武裝直升機，有並列雙座。它是卡-50的改裝版，為了容納兩名駕駛，機鼻線條較圓滑，減少了一些駕駛艙裝甲和機頭雷達罩空間。不過，它保留了側面機砲與6個飛彈掛載點的設計。

蘇聯解體影響了卡-52的量產計畫，但在俄羅斯經濟逐漸出現起色後，俄羅斯打算重新開始穩定生產。卡-52另有海軍型的卡-52K，而它與卡-52的主要差別在於可摺疊的主旋翼和短翼。

(中時電子報)