藍綠為大平霧捷運互嗆 中市府：受限預算因素延宕將加速進行

2018年05月08日 10:40 中時 盧金足

「機會是給準備好的人！」台中市府交通局長王義川強調，由於屯區捷運的規畫已延宕，市府必須加速進行。（盧金足攝）

中市府表示，屯區捷運因市議會遲至去年8月才通過預算，這次討論藍線捷運路線時，無法及時提出完整計畫給交通部，才沒有搭上這班列車。（盧金足攝）

為了屯區一條捷運問題，兩個不同選區的藍綠議員火大互槓！第12選區（太平區）市議員李麗華不滿第13選區（大里區、霧峰區）民進黨團總召李天生質疑「國民黨爽刪預算又喊無捷運」，表達強烈抗議，8日與太平民眾提出爭取屯區捷運的訴求，李天生則以「本來地方建設就不分黨派，一旦染上了顏色就不可愛了」回應。對此，市府表示大平霧捷運受限預算因素而延宕，市府將加速進行。

台中捷運綠線將於年底試營運，而預計行經台灣大道的捷運藍線，也已獲中央支持延伸到台中港，市議員與市民期盼捷運能串聯太平、大里與霧峰的屯區捷運能盡速實現，但也引發不同選區的藍綠議員為捷運開戰。

市府表示，屯區捷運規畫，除了市府編列相關可行性評估的預算外，立委何欣純也成功向中央爭取780萬元補助，但議會卻遲至去年8月才通過預算，因此於今年才啟動規畫，導致這次討論藍線捷運路線時，無法及時提出完整計畫給交通部，而沒有搭上這班列車。

交通局長王義川強調，市府於2016年就提出「大平霧捷運系統」整體可行性評估計畫與相關預算，以確定太平、大里、霧峰捷運路廊方案，透過人口聚集、道路型態、旅次分析、土地取得、工程技術等進行評估。

「機會是給準備好的人！」王義川強調，由於屯區捷運的規畫已延宕，市府必須加速進行，才能在前瞻基礎建設下次滾動檢討時納入，希望地方能全力支持，找出可行的方案，說服中央興建的必要性，市府會與地方攜手努力，盡速完成可行性評估。

王義川指出，可行性評估是要分析各路廊的可能方案，考量屯區整體交通發展，初步規畫路線行經中山醫大、台中高工、大里聯合行政中心，接著往十九甲地區、永平地區、祥順運動公園、新光重劃區、新平國小周邊、坪林森林公園、中台科大等重要旅次進出點，並包括評估與藍線的銜接、南北太平和大坑與大里的連結。

至於霧峰地區規畫，從台中火車站出發，由南區國光路(台3線)經過中興大學，在大里聯合行政中心與大平霧路線相銜接，再往台中軟體園區、霧峰市中心、省諮議會、亞洲大學、光復新村、草屯等方向延伸，並將中興新村、南崗工業區、南投市中心、南投縣政府等重要旅次進出點納入後續評估之中。

(中時 )