檳榔攤午夜槍響 男中4槍命危

2018年05月08日 10:28 中時電子報 張達智 、中國時報 呂妍庭 、中國時報

經警方策動，開槍嫌犯3小時後到案。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣太保市今天（8日）凌晨傳出槍響，林姓男子疑因財務糾紛，遭人近距離開5槍，其中4槍打中林男胸部、腹部等處，有生命危險。

涉嫌開槍的黃姓男子，於凌晨近4時遭逮捕，並起出作案用槍枝。中央社報導，黃男坦承犯案，說雙方有財務糾紛，因談判不成而行兇。

太保市一家檳榔攤8日凌晨傳出槍響，2名男子中彈送醫。（呂妍庭翻攝）

太保市一家檳榔攤8日凌晨傳出槍響。（呂妍庭翻攝）

警方獲報抵達，經過現場勘查，並到醫院訪視傷者，研判是槍擊殺人案，立即組成專案小組，並鎖定疑犯，在案發3小時，順利策動22歲黃姓嫌犯到案，嫌犯也交付做案工具，並向警方供稱，槍枝和子彈都是一名友人所寄放，但警方對其說法存疑，另據傳案發當時現場至少有10多人在場，警方正在逐一清查對象中。

嫌犯到案後交出作案槍枝。（呂妍庭翻攝）

太保市一家檳榔攤8日凌晨傳出槍響，2名男子中彈送醫。（呂妍庭翻攝）

嘉義長庚指出，林男腹部、胸部和右臂共中4 槍，導致血胸和骨盆骨折，經開刀後已住進加護病房觀察，目前兩人生命狀況穩定，無生命危險，而警方初步鑑識作案槍枝為德國華瑟制式手槍，具殺傷力，將送刑事警察局鑑識，並追查槍彈上游來源及有無涉及其他刑案，全案訊後將依涉嫌殺人未遂、槍砲等罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦。

(中時電子報)