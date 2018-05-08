坦承受賄不上訴 孫政才一審獲判無期徒刑

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旺報

曾被視為中共第六代接班人的前中共中央政治局委員、前重慶市委原書記孫政才受賄案8日在天津一審公開宣判，孫以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，受賄所得財物及孳息予以追繳。據官媒報導，孫政才在宣判後當庭表示，自己真誠地認罪、悔罪，接受法院的判決，不上訴，將認真接受改造。

央視8日上午報導，8日天津市第一中級人民法院對孫政才受賄案一審公開宣判。報導稱，經審理查明，2002年至2017年，被告人孫政才在擔任中共北京市順義區委書記、市委常委、市委秘書長、農業部部長、中共吉林省委書記、中央政治局委員、重慶市委書記期間，利用職務上的便利，為有關單位和個人在工程中標、項目審批、企業經營及職務提拔調整等方面提供幫助，單獨或者伙同特定關係人非法收受他人財物，共計折合人民幣1.7億餘元。

天津市第一中級人民法院認為，被告人孫政才的上述行為已構成受賄罪。孫政才作為高級領導幹部，本應以身作則，模範遵守法律，卻漠視法律，收受賄賂數額特別巨大，嚴重破壞了國家機關正常工作秩序，侵害了國家工作人員職務行為的廉潔性，敗壞了國家工作人員的聲譽，應依法懲處。

鑒於孫政才所犯受賄罪中，絕大部分受賄財物為特定關係人直接收受，孫政才到案後主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實，如實供述全部犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物已全部追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

此前，天津市第一中級人民法院於4月12日對孫政才案進行了一審公開開庭審理。

(旺報 )

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