《時來運轉》單場暨場中投注 NBA東西區冠軍來了

2018年05月08日 10:40 中時電子報 盧品青

台灣運彩單場暨場中投注場次預告(5月8日~5月14日)

1.「美國職籃」：提供4場單場或場中投注，視後續賽程持續提供。

‧季後賽第二輪戰況不如第一輪膠著，5/9(三)是否能揭曉東西區冠軍對戰組合？令人期待，台灣運彩將視季後賽第二輪戰況適時加開單場或場中投注。

‧「美國職籃2017-18球季總冠軍」投注賠率：金州勇士1.50倍、休士頓火箭2.25倍、克里夫蘭騎士5.00倍、波士頓塞爾提克11.50倍、多倫多暴龍55.00倍、費城76人80.00倍、猶他爵士120.00倍、紐奧良鵜鶘175.00倍。

‧「美國職籃2017-18球季東區冠軍」投注賠率最低的前四隊：克里夫蘭騎士1.35倍、波士頓塞爾提克2.15倍、多倫多暴龍22.00倍、費城76人22.00倍。

‧「美國職籃2017-18球季西區冠軍」投注賠率最低的前四隊：金州勇士1.35倍、休士頓火箭1.85倍、猶他爵士90.00倍、紐奧良鵜鶘120.00倍。

2.「美國職棒」：提供12場單場或場中投注。

本週持續鎖定洛杉磯天使。目前躍升為美聯西區第一的洛杉磯天使，不僅話題第一、戰績也是強強滾。5/11(五)與美聯中區第二的明尼蘇答雙城進行三連戰。雙城目前戰績13勝17負與21勝13負的天使實力有段差距，本週又是天使主場，能否再進勝場拉開與太空人的差距？本週揭曉。

3.「日本職棒」：提供6場單場或場中投注。

目前暫居央聯第三的讀賣巨人，本週若想超前排名是個不錯的機會。5/8(二)將與戰績僅有0.5場勝差的阪神虎對壘、週末5/12(六)~5/13(日)將在主場迎戰戰績不佳的中日龍，只要取得勝利排名上升指日可待。

4.「足球」：提供33場單場或場中投注。

‧「亞冠足球」：提供9場單場或場中投注。

亞洲冠軍聯賽淘汰賽週中點燃戰火，台灣球迷比較熟悉的東亞賽區，4場賽事都將加開單場或場中投注。

泰國唯一參賽的武里南聯，在G組強壓日本大阪櫻花和南韓濟州聯，以次名闖進16強，5/8(二)將與E組首名的南韓全北現代汽車競爭8強資格。

中超本屆共3隊打進亞冠淘汰賽階段，G組首名出線的廣州恆大淘寶，5/8(二)將和E組次名的天津權健上演中國內戰，廣州恆大上季完成中超七連霸，但本季目前只暫居第4，聯賽首循環作客1：0小勝天津權健，但上賽季兩度交手，都由權健獲勝。

目前在中超暫居榜首的上海上港，以F組首名晉級，16強對手是H組次名出線的日本鹿島鹿角，鹿角是去年J1亞軍，本季表現一般，目前只排名第8。5/9(三)是兩隊史上首次在亞冠交鋒絕對精彩可期，本場比賽將加開單場及場中投注。

最後一場東亞賽區的16強戰，將由兩支南韓球隊上演內戰，聯賽排名第3的水原三星藍翼，與排名第6的蔚山現代角逐一個8強資格。兩隊近4次交手，各取得1勝2和1敗戰績，可見實力相當，難分軒輊。5/9(三)比賽將開放單場投注。

‧「英超足球」：提供4場單場投注。

英超聯賽臨近尾聲，除了曼城提前奪冠，曼聯順利取得歐冠參賽資格外，3至5名的歐冠資格競爭仍有懸念，而最讓球迷揪心的莫過於保級大戰，目前只有斯托克城提前一輪確定降級，排名16至19的哈德斯菲爾德、南安普敦、斯旺西和西布朗維奇都仍有保級成功機會。

5/9(三)一場保級大戰將有關鍵性的影響，斯旺西主場迎戰南安普敦，兩隊目前都是33分，領先西布朗維奇2分，而兩隊都各剩2場比賽，西布朗則僅剩1場，這意味著本場比賽一旦分出高下，西布朗將提前一輪降級，但假如斯旺西與南安普敦踢平，將會留給西布朗一線生機。

5/13(日)將是英超本季最後一輪，10場比賽同時舉行，西布朗作客水晶宮、南安普敦主場鬥曼城、斯旺西主場對斯托克城，場場都是天堂與地獄的生死對決。其中斯旺西的最後兩輪比賽，台灣運彩都將加開單場投注。

※實際單場及場中投注賽事場次及賠率，以台灣運彩官網為主

(中時電子報)