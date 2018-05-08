檢察總長交接 江惠民：維護檢察官獨立、中立性

2018年05月08日 10:50 中時 陳志賢

江惠民(陳志賢攝)

顏大和(陳志賢攝)

最高檢察署8日舉行新、卸任檢察總長交接典禮，由法務部長邱太三主持監交，一、二審檢察長及最高檢檢察官數十人與會觀禮。最高檢察署8日舉行新、卸任檢察總長交接典禮，由法務部長邱太三主持監交，一、二審檢察長及最高檢檢察官數十人與會觀禮。

最高檢察署8日上午舉行新、卸任檢察總長交接典禮，法務部長邱太三致詞時除感謝卸任總長顏大和40年在司法界的貢獻外，並期許新任總長江惠民落實偵查不公開、團隊辦案、做好年底九合一選舉。

邱太三期許新任檢察總長江惠民做好人人民期待的三件事，包括一、從硬體及偵辦流程上落實偵查不公開，維護當事人訴訟權益。二、領導團隊辦案，加強辦案精緻化，符合公平正義，發現真實。三、由最高檢督導年底九合一選舉，避免遭有心人造勢，讓選舉結果順利安全。

新任總長江惠民致承諾會傾聽基層檢察官聲音，整合意見，提供優質辦案環境，作好與法務部溝通橋樑，讓檢察官有使命感，做好公益代表人任務。江惠民並宣示他上任後的七大核心事項，一、維護檢察官的獨立性、中立性，檢方偵查公訴須精緻。二、落實檢察官程序正義、人權意識，讓檢察官成為人權守護者。三、落實偵查不公開。四、實踐去年司法國是會議的決議。五、客觀中立態度查察年底選舉，他一個月後將率各二審檢察長與各地檢署了解選情，有無新的賄選手法，掌握轄區賄選情資情形。六、因應圖利罪定罪率偏低，加強團隊辦案，由資深檢察官扮演「反對者」，若案件無罪要有勇氣撤回上訴。七、加強查緝詐騙、毒品案件。

卸任總長顏大和致詞時，則特別提醒江惠民與法務部，基層檢察官士氣有待提升，他也建議檢察官辦案能注意「目的達成，過程完美」，讓訴訟當事人感受到溫暖，而非冷冰冰對待。

(中時 )