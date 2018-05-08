花博后里園區「水中花園」展現原民生活智慧

2018年05月08日 10:51 中時 盧金足

台中市府與花蓮縣光復鄉馬太鞍部落主席代表拉藍‧吾那克簽署「Palakaw傳統捕魚技藝工法」授權書，為中央審定公告的原住民族傳統智慧創作專用權授權，花博后里森林園區打造「原生祕境－Palakaw水中花園」專區，仿生態池呈現馬太鞍部落傳統捕魚智慧「Palakaw」，傳遞原住民族與土地和諧共存的生活哲學，展現珍貴的原鄉文化。

市府原民會主委全秋雄說，「原生祕境Palakaw水中花園」將展現原住民族人在生態與生活之間取得平衡的生活智慧，歡迎屆時到訪花博后里園區，體驗人與土地的共好榮景。

市府表示，花蓮縣馬太鞍溪與清水溪在馬錫山腳下沖積大片溼地，是阿美族馬太鞍部落的族人居住區域，為適應獨特的溼地環境，阿美族馬太鞍部落族人發展出特殊的Palakaw傳統捕魚法。

此外，為模擬河流生態系統及生物間食物鏈，運用河邊的濕地開挖水池，並在水池兩端開設兩個出入口與河流相連，其中一端為入水口、另一端為出水口，使河水自然出入迴圈，形成建造魚蝦棲息、覓食及躲藏的陷阱場所。

原民會進一步說明，Palakaw的中文意義是利用Lakaw捕魚，Lakaw是由空心竹筒、樹枝、雜草堆組成的三層設施，當部落族人要捕魚時，只要將魚筌、魚簾置於鄰接河道的出入口，有鱗魚會鑽進魚筌、竹筒能輕抽起無鱗魚，小型魚蝦以漁網打撈，這個方法可讓漁獲生生不息。

(中時 )