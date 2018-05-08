鋒面報到 水利署啟動人工增雨為水庫解渴

鋒面報到，水利署今天清晨在曾文水庫進行地面人工增雨。(南水局提供)

友善列印
中時

鋒面來報到，今天凌晨雷聲大作，全台西半部都出現雨勢，中央氣象局凌晨3點還針對10個縣市發布豪雨特報，水利署在清晨4時也在曾文水庫啟動地面人工增雨，希望能為乾旱的水庫解渴，但降雨有限，曾文水庫目前累積雨量約18毫米，約為水庫進帳約100萬噸用水，水利署南區水資源局表示，平地降雨量較多，對旱象稍有幫助，民眾仍須節約用水。

南水局副局長簡振源指出，昨晚接獲通知要進行人工增雨，準備就緒後，在凌晨4時在曾文、南化水庫施放燄劑，主要降雨集中在5時以後，曾文水庫降水區約累積18毫米雨量，對旱象解除幫助有限，這波鋒面期間人員都會隨時待命，一旦條件符合就會在進行人工增雨，目前曾文水庫蓄水量2千500萬噸，有效蓄水5.52%。

水庫集水區雖然降雨不多，但平地雨勢可不小，台南市區、永康、新市、歸仁累積雨量都超過40毫米，簡振源說，雖然水庫還未解渴，但這波雨勢對農地灌溉有幫助，接下來將持續關注水情，與農田水利會等單位共同調度用水。

現在正值一期稻作抽穗期，為因應農民需求，現在也從供8停8改為供7停7，結束供灌時間約在6月初，台南市水利局指出，去年9月就啟動南部地區水庫供水總量管制調節用水，曾文、烏山頭、南化水庫還可供應一個月的用水。

(中時 )

花博后里園區「水中花園」展現原… 索爾是你？ 金門9小時被閃電電擊…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。