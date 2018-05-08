鋒面報到 水利署啟動人工增雨為水庫解渴

2018年05月08日 11:18 中時 莊曜聰

鋒面來報到，今天凌晨雷聲大作，全台西半部都出現雨勢，中央氣象局凌晨3點還針對10個縣市發布豪雨特報，水利署在清晨4時也在曾文水庫啟動地面人工增雨，希望能為乾旱的水庫解渴，但降雨有限，曾文水庫目前累積雨量約18毫米，約為水庫進帳約100萬噸用水，水利署南區水資源局表示，平地降雨量較多，對旱象稍有幫助，民眾仍須節約用水。

南水局副局長簡振源指出，昨晚接獲通知要進行人工增雨，準備就緒後，在凌晨4時在曾文、南化水庫施放燄劑，主要降雨集中在5時以後，曾文水庫降水區約累積18毫米雨量，對旱象解除幫助有限，這波鋒面期間人員都會隨時待命，一旦條件符合就會在進行人工增雨，目前曾文水庫蓄水量2千500萬噸，有效蓄水5.52%。

水庫集水區雖然降雨不多，但平地雨勢可不小，台南市區、永康、新市、歸仁累積雨量都超過40毫米，簡振源說，雖然水庫還未解渴，但這波雨勢對農地灌溉有幫助，接下來將持續關注水情，與農田水利會等單位共同調度用水。

現在正值一期稻作抽穗期，為因應農民需求，現在也從供8停8改為供7停7，結束供灌時間約在6月初，台南市水利局指出，去年9月就啟動南部地區水庫供水總量管制調節用水，曾文、烏山頭、南化水庫還可供應一個月的用水。

(中時 )