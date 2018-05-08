美眾院軍委會2019國防授權法全面評估台灣軍力 禁華為、中興

2018年05月08日 12:18 中時 江靜玲

美國聯邦眾議院軍事委員會7日公布2019財政年度「國防授權法」（NDAA）法案細節，重申提升台灣防衛能力，要求政府評估台灣軍力，支持對台軍售，以期做為抗衡中國大陸的戰略之一。

此外，2019NDAA並提出禁止任何美國政府機構使用華為或中興通訊生產的「高風險」科技產品，指稱這兩家公司與中國共產黨情報機構有關。

眾院軍委會主席索恩伯里在7日公布提案的「2019國防授權法」摘要中指出，中國大陸通過長期戰略、軍事現代化、具影響性的運作和掠奪性經濟脅迫鄰國，重整印太地區成為成為中國大陸的優勢，制衡之道在於建立一個全方位的戰略來對抗中華人民共和國，保護美國國家安全。

摘要指出的戰略包括支持美國國防部在印太計劃中提供必要的力量和軍事基礎設施以及後勤能力；通過印太海上安全倡議擴大海上安全合作，以提高南海和印度洋的海上安全；支持與日本、澳洲和印度的軍事演習；加強安全合作，對抗中國大陸在非洲，東南亞等地區日益增長的影響力，並提議總統在國安會中設立一名官員負責協調大陸對美國政府的惡意政治攻擊。

法案要求，美國總統應在2019年3月1日前將針對中國大陸的美國政府全面戰略，提交給適當的國會委員會。

在台灣方面，持提高台灣防衛能力，擴大聯合訓練、軍售，與台灣安全機構合作，以及高層軍事交流也被視為是強化美國國家安全，抗衡中國大陸的戰略之一。

法案指出，美國國防部長應與台灣有關部門諮商，全面評估台灣軍力，包括台灣後備軍人在內，並提出建議，以提升台灣自衛能力，並要求，在法案生效12個月內，國防部長應與國務卿諮商，向相關委員會提交報告。

依程序，美國聯邦眾院和參院均需先各自通過其法案版本後，經協商就一版本達成共識後，才送交白宮給總統簽署。參院目前尚未公布2019 NDAA法案。

(中時 )