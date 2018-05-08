陳樹菊喜歡馬英九挨批 侯漢廷嘆台灣只剩這兩字

2018年05月08日 10:57 中時電子報 謝雅柔

前總統馬英九日前與愛心菜販陳樹菊一起參加參加音樂會，陳樹菊更說「高雄有很多朋友希望你再出來選總統」，馬英九笑而不答。然而，有政論節目將新聞貼在臉書上，更喊話「樹菊阿嬤母湯喔」，底下更有許多網友留下不友善言論。對此，新黨新思維中心主任侯漢廷說，從陳師孟、吳音寧、吳茂昆、管中閔到陳樹菊，台灣只剩下「顏色」兩個字。

前總統馬英九5日下午與愛心菜販陳樹菊一起到台東縣長黃健庭公館參加音樂會，兩人閒話家常時都互讚對方氣色變好了，陳樹菊還表示有高雄友人希望馬下次再選總統，馬英九笑而不答。然而，有政論節目的臉書粉絲團貼出相關新聞，小編並寫下「樹菊阿嬤母湯喔」。該貼文底下有不少網友留下「樹菊嬷此次病倒，可有發高燒，燒壞了腦？」、「做再多善事都抵不過挺馬的邪惡」等言詞，引發網友砲轟。

對此，侯漢廷指出，陳樹菊阿嬤因為說希望馬總統再出來參選，被該政論節目的粉絲批鬥，小編帶風向也沒被制止，放任骯髒辱罵阿嬤的文字留存。侯說積德行善一輩子，只因喜歡馬英九，就成為罪人幫兇。台灣的善良價值正在消失，取而代之是思想審查、非我族類，其心必異。

侯漢廷提及，從陳師孟、吳音寧、吳茂昆、管中閔到陳樹菊，台灣只剩下兩個字：顏色。他說無論過去的功蹟、辛勞、能力與對錯，只要偏藍，過去一概抹煞，立刻成為罪人。只要偏綠，立刻雞犬升天、犯錯也有眾人護航。「那麼以後沒有人敢得罪當局、沒有人敢表露政治喜好。投機份子不用假踏實地，只要越加激進，迎合上意，就能拔擢到菁英體系；而苦幹實幹的人，只能默默忍受庸碌之人逐漸上位，最後灰心，離開台灣」。

(中時電子報)