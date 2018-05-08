陳樹菊喜歡馬英九挨批 侯漢廷嘆台灣只剩這兩字

前總統馬英九(左二)牽著陳樹菊(左三)的手，由台東縣長黃健庭、陳怜燕伉儷陪同參加音樂會。（資料照,莊哲權攝）

友善列印
中時電子報

前總統馬英九日前與愛心菜販陳樹菊一起參加參加音樂會，陳樹菊更說「高雄有很多朋友希望你再出來選總統」，馬英九笑而不答。然而，有政論節目將新聞貼在臉書上，更喊話「樹菊阿嬤母湯喔」，底下更有許多網友留下不友善言論。對此，新黨新思維中心主任侯漢廷說，從陳師孟、吳音寧、吳茂昆、管中閔到陳樹菊，台灣只剩下「顏色」兩個字。

前總統馬英九5日下午與愛心菜販陳樹菊一起到台東縣長黃健庭公館參加音樂會，兩人閒話家常時都互讚對方氣色變好了，陳樹菊還表示有高雄友人希望馬下次再選總統，馬英九笑而不答。然而，有政論節目的臉書粉絲團貼出相關新聞，小編並寫下「樹菊阿嬤母湯喔」。該貼文底下有不少網友留下「樹菊嬷此次病倒，可有發高燒，燒壞了腦？」、「做再多善事都抵不過挺馬的邪惡」等言詞，引發網友砲轟。

對此，侯漢廷指出，陳樹菊阿嬤因為說希望馬總統再出來參選，被該政論節目的粉絲批鬥，小編帶風向也沒被制止，放任骯髒辱罵阿嬤的文字留存。侯說積德行善一輩子，只因喜歡馬英九，就成為罪人幫兇。台灣的善良價值正在消失，取而代之是思想審查、非我族類，其心必異。

侯漢廷提及，從陳師孟、吳音寧、吳茂昆、管中閔到陳樹菊，台灣只剩下兩個字：顏色。他說無論過去的功蹟、辛勞、能力與對錯，只要偏藍，過去一概抹煞，立刻成為罪人。只要偏綠，立刻雞犬升天、犯錯也有眾人護航。「那麼以後沒有人敢得罪當局、沒有人敢表露政治喜好。投機份子不用假踏實地，只要越加激進，迎合上意，就能拔擢到菁英體系；而苦幹實幹的人，只能默默忍受庸碌之人逐漸上位，最後灰心，離開台灣」。

(中時電子報)

文章來源：侯漢廷臉書

新北市長選舉蘇貞昌最終將翻盤？陸學者分析
蔡英文發豪語 網崩潰喊「拜託饒過台灣人吧」
何時開始對民進黨失望？網曝這三人是主因
新北不是次等公民 朱立倫重申不… 陳金德追討救國團資產 龍潭游泳…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。