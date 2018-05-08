陳金德追討救國團資產 龍潭游泳池將立即變更為縣有土地

2018年05月08日 11:14 中時 胡健森

民進黨追討救國團資產再出手，宜蘭代理縣長陳金德8日在縣務會議上裁示，位於宜蘭縣礁溪鄉的龍潭游泳池的土地，當初是政府出資價購，土地登記所有權人是宜蘭縣，卻在2004年更改登記為救國團所有，但原屬國防部總政戰部的救國團此時已改為民間團體、社團法人性質，救國團直接取得國有土地毫無理由，因此指示這13筆土地所有權應立即恢復為宜蘭縣，同時研議將向救國團追討涉及的不當利得。

宜蘭縣政府地政處在8日的縣務會議中提出報告指出，龍潭游泳池佔地面積為2157坪、共分成13筆土地，公告現值高達約1億4331萬元，經清查土地所有權變動，這些土地是政府在1965年透過買賣取得，但政府機關團體不能登記為土地所有權人，因此所有權人登記為宜蘭縣，當時隸屬於國防部總政戰部的救國團則是管理機關。

但救國團的性質在1989年已變更為民間社團法人，並在2000年變更名稱「財團法人中國青年救國團」，卻在2004年申請將龍潭游泳池的土地所有權人從「宜蘭縣」改為「中國青年反共救國團直屬台灣省宜蘭縣團務指導委員會」，也就是將國有財產變成了私人財產。

陳金德聽完報告後表示，救國團既然已從政府機構改成民間團體，沒有理由可直接取得政府的土地資產，因此他裁示縣府財政處必須在8日立即發函給宜蘭地政事務所撤銷原變更登記，將土地所有權人回復為「宜蘭縣」，並另指定「宜蘭縣立體育場」為管理單位。陳金德還說，救國團對於這些過程都知道卻不揭露，心態可議，法制、財政單位研議向救國團追討不當利得。

救國團宜蘭縣團委會則回應說，龍潭游泳池的土地所有權人就是救國團，縣府突然說要收回沒有道理，至於進一步的細節則要問救國團總部，此外，龍潭游泳池是委託四季游泳會經營，1年只收9萬元費用，也全數運用在學生活動、急難扶助支出等公益性質上。

(中時 )