充氣城堡暗藏危機 經濟部擬草案規範

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過去因為沒有相關法規規範，導致許多移動式設施如充氣城堡、巨無霸氣墊、摩天輪或飛天椅屢屢發生意外時無法可管，消保處指出，行政院上月20日指定內政部為該等設施召集機關，目前經濟部已研擬完成《充氣式遊戲設備國家標準》草案，內政部亦已召開分工管理會議，為使用充氣設施安全把關。

去年1月7日，中國四川發生一起孩童悶死在洩氣的充氣城堡中的盃去，今年3月31日，法國中部一市集嘉年華旋轉椅倒塌造成1成人死亡，上月1日，新竹市SOGO百貨飛天椅拋飛兒童致數人受傷，同月20日，新加坡女童在Art Zoom藝術動物園玩充氣滑梯摔斷手。

消保處說，固定式機械遊樂設施與專供兒童使用的固定式無動力遊樂設施，已分別由內政部及衛福部依法納管，但充氣式大型設施及非固定式機械遊樂設施仍意外頻傳，又因屬新型態商品，尚無主管機關納入管理。

消保處邀集內政部、經濟部、交通部、衛福部等機關召開2次會議協調，並報經政委張景森4月20日召開會議，請內政部擔任召集機關，並積極研商。消保處說，目前經濟部已研擬完成《充氣式遊戲設備─安全要求及試驗法》草案，內政部亦已於今年4月27日召開分工管理會議。

消保處說，在法規整備完成之前，業者應加強自律，在任何場所設置充氣式大型設施及非固定式機械遊樂設施，均應取得製造商所出具的商品合格證明、妥善規劃動線及緊急逃生路線、落實管理人員及操作人員之訓練，於官網及設施前充分揭露相關資訊，且每日開放民眾使用前，應確實進行設施安全檢測及落實使用者限制管理。

(中時 )

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