蔡總統籲兩岸如兩韓對等談判 環時社評：台灣不是國家

2018年05月08日 11:27 旺報 潘維庭

蔡總統7日在接受電視採訪時表示，金正恩與文在寅互稱對方總統和委員長，兩岸領導人也應該這樣「對等」談判，不設任何政治前提，並指出如果兩岸不接觸、不坐下來談，「只是在遙遠的角落裡面，去猜對方的意圖，那真的是很危險的事情」，大陸官媒環球時報8日發表社評指，「兩岸領導人怎麼可能按照朝韓峰會的方式見面呢？半島北南都是聯合國成員國，都被國際社會廣泛承認。而台灣不是國家，它是有待統一的中國不可分割的一部分。」

該社評稱，在蔡總統上台前不久，兩岸領導人剛在新加坡舉行了對話，「但是那一良好局面被她斷送了。蔡英文口口聲聲說要維持兩岸現狀，但她頑固拒絕兩岸一個中國這一最根本的政治基礎，同時毀掉了兩岸領導人見面的基礎。」

文章認為，「一個中國」作為政治前提是兩岸官方交流必須有的，何況是兩岸領導人見面。文章也提到馬習會時互稱對方「先生」，「就是在兩岸未統一之前，共同尊重九二共識的臨時安排，在民進黨重新上台之前，兩岸官方交流已經走了很遠。」

該篇社評還批評，蔡英文和民進黨的表現非常虛偽，「他們很清楚自己的言行已經打破了兩岸的現狀，蔡所要求的兩岸領導人對等會晤，你稱我總統，我稱你主席，就是要坐實一邊一國，讓大陸直接承認台灣的主權獨立」，「這個夢做得也太美了。更準確說，它根本就不是夢，而是蔡英文工於心計的表演。她用朝鮮半島的北南模式類比兩岸關係，製造了虛假的語境，把台獨主張順手塞了進去。」

文章認為，蔡英文有一句話大致說對，就是兩岸這樣下去會「很危險」，若持續挖「一個中國」的牆腳，推進「去中國化」，配合美國打「台灣牌」，那麼台海局勢必將越來越緊張危險，大陸一定會採取外交、軍事等各種措施反制美台的挑釁。

(旺報 )