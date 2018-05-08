台大被要求重啟校長遴選　科技部長陳良基：不便回應

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旺報

教育部近日回覆公文給台大，要求台大應速重啟遴選程序，即依舊堅持駁回台大準校長管中閔上任，科技部長陳良基今（8）日上午在中研院出席活動，被問及台大校長遴選事件，依舊表達不便對外多作回應。

科技部今日上午在中研院舉行「第十一屆杜聰明獎辦獎典禮」，被問及台大校長遴選爭議，陳良基回應：「科技部不宜對台大的事情有所發言」。

針對大學教授擔任企業獨立董事，金管會近日也開始調查各上市上櫃公司，是否有大學教授任職獨董，陳良基表示，他以93學年度的「台大非兼任行政主管職務之專任教師任職或兼職營利事業機構或團體準則」為主，公文在當時並未將校方核定教授擔任獨董的日期寫清楚，當時的辦法規定並不嚴謹，105學年度以後修正的條文，則比較清楚。

至於教授擔任企業獨董爭議，陳良基依舊重申，此為學校與教育部的事情，並由教育主管，他不便對外發言。

至於台大藥學所長陳青周涉學倫案，台大、科技部介入調查，陳良基則說，此案已送科技部學術倫理審議會；而科技部近來也有進行調查，發現大部分的學倫爭議案，在100年左右發生最多起，國內各大學、研究單位與相關部會對此事也都逐漸重視，並研議如何加以防範。

陳良基強調，現在學術研究對於學術倫理的維持，概念日益嚴謹，甚至有的學術雜誌要求，被沿用的字數，可見隨著時代的進步，抄襲與沿用都有不同的定義。

(旺報 )

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