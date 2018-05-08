8成國人竟營養不足 國健署推「我的餐盤」教你正確吃

2018年05月08日 11:20 中時 倪浩倫

為讓國人對飲食份量更有概念，國健署設計出「我的餐盤」。（國健署提供）

無法想像，肥胖率高居亞洲前段班的我國，竟有多數國人「每天營養不足」！衛福部國健署調查發現，無論是蔬菜、水果、乳品、堅果，約有8~9成的成人，每天吃不到建議攝取量，其中更以乳品最嚴重，攝取不足比例超過99％，出現每天的「熱量太多」、「營養太少」的情形。

國健署長期宣導每人每天的飲食應吃到「3蔬2果」，但很多人不清楚份數怎麼算，甚至有人認為「有吃到蔬果就好」；據我國最新19~64歲成人營養素攝取調查，約有85％成人每天吃不到建議的3份蔬菜和2份水果，91％每天堅果不到到1份，更超過99％每天乳品喝不到1.5杯。

國健署副署長游麗惠說，1份蔬菜約半碗飯碗量、生菜的話約1碗量，1份水果約1碗的切塊水果，乳品1杯為240毫升，1份堅果為5粒杏仁果或腰果；她提醒，乳品攝取不夠，容易影響小孩發育，長者也易因此骨質疏鬆，蔬果吃太少則會影響包括腸道蠕動等整體身體健康。

為讓國人對飲食份量更有概念，不再「熱量太多」卻「營養太少」，國健署設計出「我的餐盤」，將每日飲食指南的觀念帶入，透過包括自助餐餐盤、圓鐵盒便當、玻璃便當、圓盤等各種餐盤，讓民眾無論是在外用餐、帶便當、或是在家吃飯，都有參考的依據。

國健署也推出口訣來方便民眾記憶：每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙。

(中時 )