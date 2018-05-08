8成國人竟營養不足 國健署推「我的餐盤」教你正確吃

國健署推出「我的餐盤」，有包括自助餐盤、圓鐵盒或玻璃便當、圓盤等各種餐盤，讓民眾用餐時有所依循，每天能攝取足夠的營養素。（倪浩倫攝）

友善列印
中時
為讓國人對飲食份量更有概念，國健署設計出「我的餐盤」。（國健署提供）

無法想像，肥胖率高居亞洲前段班的我國，竟有多數國人「每天營養不足」！衛福部國健署調查發現，無論是蔬菜、水果、乳品、堅果，約有8~9成的成人，每天吃不到建議攝取量，其中更以乳品最嚴重，攝取不足比例超過99％，出現每天的「熱量太多」、「營養太少」的情形。

國健署長期宣導每人每天的飲食應吃到「3蔬2果」，但很多人不清楚份數怎麼算，甚至有人認為「有吃到蔬果就好」；據我國最新19~64歲成人營養素攝取調查，約有85％成人每天吃不到建議的3份蔬菜和2份水果，91％每天堅果不到到1份，更超過99％每天乳品喝不到1.5杯。

國健署副署長游麗惠說，1份蔬菜約半碗飯碗量、生菜的話約1碗量，1份水果約1碗的切塊水果，乳品1杯為240毫升，1份堅果為5粒杏仁果或腰果；她提醒，乳品攝取不夠，容易影響小孩發育，長者也易因此骨質疏鬆，蔬果吃太少則會影響包括腸道蠕動等整體身體健康。

為讓國人對飲食份量更有概念，不再「熱量太多」卻「營養太少」，國健署設計出「我的餐盤」，將每日飲食指南的觀念帶入，透過包括自助餐餐盤、圓鐵盒便當、玻璃便當、圓盤等各種餐盤，讓民眾無論是在外用餐、帶便當、或是在家吃飯，都有參考的依據。

國健署也推出口訣來方便民眾記憶：每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙。

(中時 )

充氣城堡暗藏危機 經濟部擬草案… 溫馨5月讓媽媽「妝水水」 南投豬…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。