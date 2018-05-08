大直宜華飯店抗稅1億多元 行政法院判敗訴

2018年05月08日 11:21 中時 林偉信

台北市大直知名的宜華飯店在2016年度遭課徵房屋稅1億多元，宜華認為台北市不動產評價委員會提高該地段的房屋現值，導致宜華飯店須多繳交稅金，打行政官司對台北市稅捐處提告，台北高等行政法院認為，房屋稅審查評定並無違法，判決宜華飯店敗訴。可上訴。

坐落於台北市大直的宜華飯店樓高42層，台北市府在2014年核發使用執照，作為國際觀光飯店使用，飯店部分屬營業用房屋稅、部分屬非營業用，台北市不動產評價委員會調高該區段的房屋現值後，2015年度稅捐處向宜華飯店課徵房屋稅1億368萬2517元。

宜華飯店主張，北市不動產評價委員會在2014年決議，對之後建造完成的高級住宅評定為較高的房屋現值，這樣的做法違反租稅法定主義，且違反法律不溯及原則，宜華提起復查、訴願遭駁回後，向北高行政法院提起訴訟。

北高行政法院認為，台北市2014年以前採行的房屋標準是多年前所評定，其價格已低於現行房屋造價，不符量能課稅精神，房屋稅是以房屋「現值」計算，愈能呈現房屋真正現值者，其課稅稅基愈正確，北市不動產評價委員會因地制宜的評定並無不妥。

合議庭指出，北市府在2014年公告修訂房屋評定作業要點，是對於之後取得使用執照的房屋，合於房屋稅條例的規定，宜華屬於「新制」的評定方式，稅捐處對其課徵1億多元的房屋稅，並無不合法，判決宜華敗訴。

(中時 )