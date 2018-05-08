促轉會人事同意權全過關 黃煌雄接掌主委

友善列印
中時

立法院院會今行使促進轉型正義委員會人事同意權，雖然國民黨在剛開始打算杯葛議事，將同意權投票交付朝野協商，但仍不敵民進黨多數遭否決。人事投票開票結果，主委提名人黃煌雄獲67張同意票、4張不同意票，副主委被提名人張天欽獲68張同意票、3張不同意票，主委、副主委及其餘7位委員全數過關。

根據《立法院職權行使法》，人事同意權投票須經全體立委1/2同意為通過，由於目前立法院有113席立委，只要被提名人獲57張同意票，人事案就會通過。

行政院日前將促轉會人事送交立法院行使，主委被提名人為前監察委員黃煌雄擔任促轉會主委、副主委被提名人為行政院大陸委員會副主委張天欽，另外3位專專委被提名人為為東華大學華文學系副教授楊翠、前民間真相與和解促進會執行長葉虹靈及中央研究院民族學研究所副研究員彭仁郁。

4位兼任委員被提名人為為長老教會總會助理總幹事高天惠、民間司法改革基金會常務執行委員尤伯祥、中研院台灣史研究所長許雪姬，及兼任不當黨產處理委員會委員的台灣大學歷史系教授花亦芬。

促轉會人事同意權至上午10點半投票截止，立法院長蘇嘉全隨即裁示進行開票。由於國民黨團集體不投票，全數參與的投票張數僅有71張。最後開票結果，黃煌雄有67張同意票、4張不同意票，張天欽有68張同意票、3張不同意票；其餘委員同意票則都超過70張。

(中時 )

桃園火災傷亡慘重 南投議員關切…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。