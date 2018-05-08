促轉會人事同意權全過關 黃煌雄接掌主委

2018年05月08日 11:30 中時 郭建伸

立法院院會今行使促進轉型正義委員會人事同意權，雖然國民黨在剛開始打算杯葛議事，將同意權投票交付朝野協商，但仍不敵民進黨多數遭否決。人事投票開票結果，主委提名人黃煌雄獲67張同意票、4張不同意票，副主委被提名人張天欽獲68張同意票、3張不同意票，主委、副主委及其餘7位委員全數過關。

根據《立法院職權行使法》，人事同意權投票須經全體立委1/2同意為通過，由於目前立法院有113席立委，只要被提名人獲57張同意票，人事案就會通過。

行政院日前將促轉會人事送交立法院行使，主委被提名人為前監察委員黃煌雄擔任促轉會主委、副主委被提名人為行政院大陸委員會副主委張天欽，另外3位專專委被提名人為為東華大學華文學系副教授楊翠、前民間真相與和解促進會執行長葉虹靈及中央研究院民族學研究所副研究員彭仁郁。

4位兼任委員被提名人為為長老教會總會助理總幹事高天惠、民間司法改革基金會常務執行委員尤伯祥、中研院台灣史研究所長許雪姬，及兼任不當黨產處理委員會委員的台灣大學歷史系教授花亦芬。

促轉會人事同意權至上午10點半投票截止，立法院長蘇嘉全隨即裁示進行開票。由於國民黨團集體不投票，全數參與的投票張數僅有71張。最後開票結果，黃煌雄有67張同意票、4張不同意票，張天欽有68張同意票、3張不同意票；其餘委員同意票則都超過70張。

(中時 )