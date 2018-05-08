鑄造產學攜手專班 大學畢業起薪5萬以上

在教育部支持下，雲科大、西螺農工、虎尾農工及7家鑄造廠商宣布將從107學年起共同開辦「智能示範鑄造產學攜手專班」。（林志成攝）

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在教育部產學攜手合作計畫支持下，雲科大、西螺農工、虎尾農工及7家鑄造廠商一起合作，107學年起開辦「智能示範鑄造產學攜手專班」，學生在高三時的起薪是2.5萬元、大一是3萬元、大學畢業後是5萬元。

這次參與合作廠商包括甲聖工業、志誠鑄造廠、呈聯金屬、源潤豐鑄造、光隆、源合興鑄造與承鋒鑄造等7家公司，他們提供良好的學習及工作條件，讓高三生邊讀書、邊實習，進入雲科大一年級時被聘為正式員工，之後逐年按照學生勤惰與能力提高薪資，畢業後薪資可達5萬元以上。

教育部次長姚立德表示，航太、機械都跟鑄造業也關，過去這個行業被認為環境很熱、很辛苦，但這些年有很大改變，員工可在窗明几淨的冷氣房工作，教育部努力縮短學用落差，因此透過「智能示範鑄造產學攜手專班」，希望年輕人投入鑄造業。

台灣鑄造品工業同業公會理事長廖坤成表示，鑄造產業為國家重要基礎工業，其產品涵蓋工具機、汽機車、綠能、民生、航太及生物醫學等應用，目前年產值接近新台幣1000億元，廠家約有700餘家，主要聚集在中部地區，目前從業人數約1萬8000人，並已建立以中小企業為主體之完整產業網路。

雲科大學楊校長能舒說，該校機械系強調理論與實務並重，將根據鑄造產業的人才需求以客製化的人才培育的模式，量身打造所需課程模組，設計教學課程內容，並搭配企業提供之業師以師徒制的方式指導學生，發展產業實務實習課程，為企業培育人才。

西螺農工校長蔡天德、虎尾農工校長李重毅表示，學生高三下到廠商端建教合作，藉由兩間高職奠定良好的建教合作基礎與互動模式，提供銜接大學的基礎與中階技術人力，學生在高職端完成基礎訓練後，甄選成為正式員工並受推薦至雲科大在職進修，以「就學即就業」的模式鼓勵學生加入，達到永續經營與技術傳承之目的。

(中時 )

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