3月上路沒個影子？北市Ucar挨批作秀政策

北市府宣稱Ucar今年3月上路，至今卻沒見個影子，讓議員王鴻薇、陳炳甫不滿痛批跳票、作秀。（陳燕珩攝）

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北市府力推共享經濟，與業者電馳公司宣布3月推出Ucar共享汽車，開放11處公有停車場甲租乙還。不過市議員王鴻薇、陳炳甫發現，至今已5月，電馳公司狀況百出，不僅還在整合系統，連資金都未到位，車輛不見蹤影，質疑柯市府是為選舉作秀，Ucar政策根本「打假球」。

王鴻薇指出，台北市去年3月就在喊Ucar上路，近1年內，市府花費1275萬建置79處地下停車場充電站，今年2月副市長林欽榮風光召開記者會，宣布將與廠商合作推出10輛Ucar，開放11場站營運，3月就能上路。

不過，王鴻薇3月中詢問進度，交通局稱廠商仍在測試中，4月底又說廠商正在整合營運系統，並籌措資金購買車輛。眼看雙方契約6月30日就要截止，廠商卻連車輛都還沒買，市府也束手無策，花費千萬建置充電柱，每月平均卻只使用2.5次，占車位又花錢，難道共享政策只是因應選舉喊喊作秀嗎？

陳炳甫則說，他前年就提出質疑，YouBike在台北成功，不見得Ucar也一定會成功，要考慮是否適合推動，但交通局堅持要做，如今果然出現問題。他質疑，市府與廠商簽訂契約，時間僅從今年1月25日到6月30日，短短不到半年，實在不合理，只是為了開記者會演演戲，實際上是一場騙局。

交通局運管科長王湮筑解釋，市府與廠商不是簽訂招標文件，而是合作契約，目的是在期間合作試辦。目前一台電動車約要120萬成本，業者原以為可以拿到經濟部約50％補助，不料今年中央未補助小客車，因此廠商資金籌措遇到問題，交通局一直在輔導他們。

她強調，因合作契約沒有罰則，無法對業者開罰，若到6月底仍沒有車輛可上路，交通局正在與另家廠商接洽，會再尋求其他合作可能，未來評估廠商的資金來源、股東結構時，會更審慎小心；另外79處場站充電柱有免費開放使用，有電動車的民眾可善加利用。

(中時 )

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