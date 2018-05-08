吳音寧頻爭議成燙手山芋？柯P：燙不燙都要處理

台北市長柯文哲（見圖）8日出席松山慈祐宮天上聖母1059週年祝壽三獻大典，認真觀賞三獻禮儀式，隨後也親自上香祈求國泰民安。 （趙雙傑攝）

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台北市長柯文哲（見圖）8日出席松山慈祐宮天上聖母1059週年祝壽三獻大典，觀禮後上香獻果，祈求國泰民安。 （趙雙傑攝）
台北市長柯文哲（見圖）8日出席松山慈祐宮天上聖母1059週年祝壽三獻大典，會後媒體詢問有議員要掛競選看板稱「吳音寧不倒，柯文哲不會好」，是否會影響柯的選情，笑著表示說沒有其他的招牌可以掛嗎？ （趙雙傑攝）
台北市長柯文哲8日出席松山慈祐宮活動，會後受訪針對北農加薪爭議，表示市府會再檢討。（吳堂靖攝）

北農總經理吳音寧爆出自肥加薪3%，又將市場殘貨送至彰化家鄉，遭議員批評是假公濟私。台北市長柯文哲8日出席松山慈祐宮活動，會後被問及吳音寧爭議不斷，是否已成燙手山芋？柯文哲表示，不管燙不燙都要處理！該怎麼做就怎麼做。

台北市長柯文哲8日出席松山慈祐宮天上聖母1059週年祝壽三獻大典，會後受訪話題圍繞吳音寧加薪爭議。媒體詢問吳年薪已高達250萬，現在又加薪3%，是否有自肥疑慮？柯文哲出面緩頰，全部員工都加薪，吳當然也會加到，且加薪是公司治理，北市府只管理北農營運問題。

除了加薪自肥疑雲外，吳音寧還花公帑買菜送到表哥當鄉長的彰化溪州，遭批是公器私用。對此柯文哲則表示，「這個我們內部會再討論」，當市長比較大的進步就是不要聽到甚麼就下結論，會再進行調查，有交代陳副市長這幾天會針對北農再檢討一遍。

媒體進一步詢問吳音寧是否會成為柯的「燙手山芋」？柯文哲表示，不管燙不燙手，都要處理，至於是否會擔心因處理吳，而影響到與蔡政府的關係，柯文哲表示，還是那句話，該怎麼做就怎麼做，不會因該做的事有所顧忌而不做，這不像是我的個性。

媒體追問，民進黨若不禮讓會因此拔掉吳音寧北農總經理一職嗎？ 柯文哲則澄清，跟這個沒有關係好不好！

(中時 )

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