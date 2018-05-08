疑滲透智庫 美議員要求查陸學者官方背景

2018年05月08日 12:17 中時 江靜玲

中國大陸滲入美國學界校園和智庫的傳聞，近來甚囂塵上。美國媒體報導，共和黨籍聯邦參議員盧比歐致函華府智庫威爾遜中心，要求該智庫公布一名擬於本周三(9日)出席研討會的中國大陸專家的官方背景。

威爾遜中心9日將舉行一場有關中國共產黨統戰部門在美國進行政治干預活動的研討會，邀請包括中國與全球化智庫中心（CCG）創辦人兼主席王輝耀等多名學者專家與會。

「外交政策」7 日報導，盧比歐4日致函威爾遜中心要求該中心公開王輝耀的政治背景。

報導稱，盧比歐質疑王輝耀具有中共統戰部官員身分，在信中指出，統戰工作是中國共產黨的魔法武器之一，中國大陸政府在全球展現「銳實力」之際，大陸統戰部門更需要嚴密審查。

盧比歐說，這項研討會在於討論大陸影響力的運作，王輝耀的身份更需明確，詢問威爾遜中心是否意識到王輝耀與中國中共統戰部間的關係，並要求該中心公開披露。

「外交政策」報導曝光後，王輝耀的名字已從網站的與會名單上消失。

威爾遜中心季辛吉中美關係研究所主任，也是9日這場研討會與會者之一的戴博對「外交政策」表示，許多人擔憂中共對美國社會與機構的影響，邀請王輝耀出席研討會，正是因為，「必須知道中國政府的觀點」。

(中時 )