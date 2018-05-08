NBA》戰鬥力爆棚 詹姆斯俾倪群雄

戰鬥力爆棚的詹姆斯，可說是隻手之力擊敗暴龍，俾倪群雄無人能敵。(美聯社)

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中時電子報

季後賽開打後一直不被專家與球迷看好的騎士，沒想到卻是第一支闖進分區決賽的球隊，頭號功臣非詹姆斯莫屬，尤其是戰鬥力爆棚的他，系列賽場均34分、8.3籃板、11.3助攻，讓他得以俾倪群雄。

系列賽首輪專家就認為騎士會被溜馬淘汰，但在經過7場鏖戰後騎士驚險出線；第二輪專家和賭盤還是認定騎士有高達8成的機率會輸在暴龍利爪下，然而迪羅薩與羅瑞的嚴重失常，加上第一戰被逆轉，勝利天秤直接倒向克里夫蘭，而當中的關鍵人物就是詹姆斯。

詹姆斯首戰攻下26分、11籃板、13助攻，生涯季後賽第21次大三元，史上排名第三，這一勝讓騎士軍團士氣大振，第二戰詹皇更是豪取43分，外加8籃板、14助攻，騎士連續兩戰在客場獲勝。

第三戰回到主場，雙方在正規賽打到終點前戰成103平手，但握有最後一擊的騎士，將球權交給詹姆斯，而詹姆斯帶球切入以騎馬射箭的方式投進壓哨絕殺球，這石破天驚的進球不但幫助騎士取得3比0聽牌優勢，更是摧毀的暴龍的軍心。

今日第四戰，詹姆斯依舊神勇無比，19投12中，63.2%的投籃命中率，29分、8籃板、11助攻、2抄截、1阻攻，準大三元以及全能的成績單，4場比賽合計攻下136分，力壓暴龍雙槍迪羅薩與羅瑞，可說是以隻手之力剿滅暴龍，這樣的戰鬥力全聯盟無人能敵。

(中時電子報)

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