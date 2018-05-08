出來管管你兄弟？管中祥「躺著中槍」鄉民笑了

2018年05月08日 11:37 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

網友點名「祥祥 出來管管你兄弟吧」。(翻攝自臉書)

不滿教育部拔管，台大上周五舉行新五四運動，捍衛大學自主，有網友在臉書PO出一張照，點名中正大學傳播系副教授管中祥「出來管管你兄弟」。管中祥昨晚在臉書自清「各位寄來的照片跟標記我都收到了，但我也不知道要回什麼，只能陪著傻笑」。

原來是校園中有人在黃布條上寫「管中祥出來管管你兄弟」，不過雖然管中祥的和管中閔名字只相差一個字，但其實兩人並不是兄弟、也沒有血緣關係，卻常被誤以為是兄弟，使得連日來不斷被網友點名的管中祥只好在臉書澄清。

中正大學傳播系副教授管中祥。(翻攝自管中祥臉書)

中正大學傳播系副教授管中祥。(翻攝自管中祥臉書)

管中祥發文指出，「亂世之中有些惡搞圖是挺不錯的，至少可以緩和一下情緒，看看是不是有機會回歸正軌，好好討論一下這件事。不論是法律、自律、國家權力、大學自治、校園民主，或者，國家-資本-大學之間的關係，都應該認真談談，而且該還人清白的就還人清白，該依法正辦的就依法正辦，該上訴的就上訴，該說明的就說明，該清的就清一清，該算的就算清楚，真的不要浪費這個重要的議題啊！」

管中祥還特別在臉書上標記「#我有出來面對哦、#我也不知這照片最早的出處在那裡、#那就說截取自網路吧」。網友則回應「躺著也中槍？」、「 咦？那這麼說來，我不就和羅福助、羅淑蕾、羅百吉有親戚關係有沒有這麼雖洨…」。

(中時電子報)