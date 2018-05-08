出來管管你兄弟？管中祥「躺著中槍」鄉民笑了

校園黃布條點名管中祥，寫「出來管管你兄弟」。(圖/翻攝自臉書)

友善列印
中時電子報
/ 綜合報導
網友點名「祥祥 出來管管你兄弟吧」。(翻攝自臉書)

不滿教育部拔管，台大上周五舉行新五四運動，捍衛大學自主，有網友在臉書PO出一張照，點名中正大學傳播系副教授管中祥「出來管管你兄弟」。管中祥昨晚在臉書自清「各位寄來的照片跟標記我都收到了，但我也不知道要回什麼，只能陪著傻笑」。

原來是校園中有人在黃布條上寫「管中祥出來管管你兄弟」，不過雖然管中祥的和管中閔名字只相差一個字，但其實兩人並不是兄弟、也沒有血緣關係，卻常被誤以為是兄弟，使得連日來不斷被網友點名的管中祥只好在臉書澄清。

中正大學傳播系副教授管中祥。(翻攝自管中祥臉書)
中正大學傳播系副教授管中祥。(翻攝自管中祥臉書)

管中祥發文指出，「亂世之中有些惡搞圖是挺不錯的，至少可以緩和一下情緒，看看是不是有機會回歸正軌，好好討論一下這件事。不論是法律、自律、國家權力、大學自治、校園民主，或者，國家-資本-大學之間的關係，都應該認真談談，而且該還人清白的就還人清白，該依法正辦的就依法正辦，該上訴的就上訴，該說明的就說明，該清的就清一清，該算的就算清楚，真的不要浪費這個重要的議題啊！」

管中祥還特別在臉書上標記「#我有出來面對哦、#我也不知這照片最早的出處在那裡、#那就說截取自網路吧」。網友則回應「躺著也中槍？」、「 咦？那這麼說來，我不就和羅福助、羅淑蕾、羅百吉有親戚關係有沒有這麼雖洨…」。

(中時電子報)

鑄造產學攜手專班 大學畢業起薪… 《全台最速報》核廢場址修正納直…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。