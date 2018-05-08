隨扈不肯遭開除！巴西美艷第一夫人跳湖竟是為了...

2018年05月08日 11:35 中時電子報 蔡萱

Hoje, no Alvorada. 😊 Marcela Temer（@marcelatemer）分享的貼文 於 PDT 2018 年 4月 月 27 日 下午 5:43 張貼

年輕美艷的巴西第一夫人瑪塞拉（Marcela）近日竟然合衣直接跳到湖中，原來是因為她的隨扈拒絕跳下水救她們家溺水的愛犬，瑪塞拉索性自己上場跳進湖中救回愛犬，而這位拒絕協助瑪賽拉下水的隨扈也在事後遭到開除。

巴西官方近日表示，總統泰梅爾的妻子瑪塞拉4月22日在花園和7歲的兒子米榭辛諾（Michelzinho）一起遛狗散步，當時他們所飼養的傑克羅素㹴犬皮可利（Picoly）發現湖中有漂浮物，因此一頭栽進湖中，沒想到卻游不回來。

瑪塞拉見狀先要求一名隨扈幫忙救皮可利，但卻遭該名隨扈遭拒絕，於是她乾脆自己上陣直接穿著衣服跳進湖中救皮可利。而這名拒絕第一夫人救狗要求的隨扈，也在事發不久後就被被開除。

不過對此英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）表示，人類不該冒著生命風險入水救任何動物。

目前巴西畢依家庭有2個毛小孩，除了這次貪玩的傑克羅素㹴犬皮可利外，還有一隻黃金獵犬索爾（Thor），瑪塞拉也經常在社群平台上po出與2隻愛犬的互動。

選美出身的瑪塞拉曾在2002年獲得聖保羅小姐選美亞軍的頭銜，並在2003年和相差43歲的泰梅爾結婚，兩人育有一子。她的丈夫泰梅爾在2010年和巴西前總統羅賽芙搭檔挑戰總統大位，兩人也在2014年再次連任。原任副總統的他也在2016年羅賽芙被彈劾接下總統職務，瑪塞拉也跟著成為巴西第一夫人。

(中時電子報)