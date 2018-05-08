退役搜救犬Bailey逝世 北市消防局：永遠的英雄！

北市退役搜救犬Bailey上月底辭世。（消防局提供）

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北市退役搜救犬Bailey上月底辭世，搜救隊員本月7日前往弔唁，舉行灑葬儀式。（消防局提供）
北市退役搜救犬Bailey上月底辭世，過去一同出入危險救難任務的搜救隊員，忍不住哭紅眼眶。（消防局提供）
灑葬儀式結束，搜救隊員敬禮，希望Bailey一路好走。（消防局提供）

台北市退役搜救犬Bailey4月26日逝世，消防局7日由搜救隊隊長許志敏率13名搜救隊同仁，於富德公墓政府部門值勤犬灑葬專區，陪同寄養家庭舉行Bailey的灑葬儀式，獻上白色玫瑰，紀念永遠的榮譽市犬Bailey。消防局同仁不捨地說：「Bailey是我們永遠的英雄，謝謝你一生英勇的付出！」

消防局指出，Bailey出生於2004年，美國都市搜救隊搜救犬訓練合格，2006年加入北市搜救隊，分別於2010與2013年取得I.R.O. RH-TB（高級犬）認證。Bailey身手敏捷且經驗豐富，因折返速度飛快，有「黑水迴旋鏢」美譽，爆發力強。

Bailey昔日專長是瓦礫堆與山難搜索，參與國內外搜救勤務及人道救援不計其數，如汶川大地震、八八風災太麻里搜索失蹤員警、梅姬颱風、創意旅行團蘇花公路救難等任務，多次冒險犯難深入災區搜救，是台北市的榮譽市犬、國民英雄。

為讓年歲漸大達退役標準的Bailey安養老年，享有更好生活品質，消防局在2016年4月29日為Bailey辦理搜救犬寄養儀式，將Bailey交由周姓民眾領養。放下守護民眾的重擔，Bailey雖不再涉險救難，生活同樣精采。

遺憾的是，由於Bailey步入老年，身體機能漸漸退化不如一般成犬，今年4月26日在領養屆滿2周年前，於睡夢中安詳辭世。

消防局表示，早期國內搜救犬尚未成熟，犬隻數量不足，為應付全台的災害事件，Bailey最多時曾1個月出3趟任務，退休年齡相當於人類89歲，勞苦功高，如今「任務結束」，希望牠在天堂能做個快樂的天使。

(中時 )

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