蕾哈娜演繹天賜美體 性感教宗裝看了讓人想跪拜

2018年05月08日 11:48 中時 陳張眾

莎拉潔西卡派克選穿Dolce ＆ Gabbana拖尾禮服，更巧妙把「神龕」戴在頭上，令人不禁想要上前膜拜一翻。（翻攝自metmuseum官方IG帳號）

GUCCI創意總監Alessandro Michele此次出動好友Lana Del Rey（中）及Jared Leto（右）護駕，並把兩人分別打造成聖母瑪利亞及耶穌基督的形象。（翻攝自GUCCI官方IG帳號）

身懷六甲的美國饒舌歌手Cardi B（右），在MOSCHINO創意總監Jeremy Scott的陪同下現身，一襲被珍珠、人工寶石鑲滿的低胸禮服與頭飾，隱藏著聖母形象的寓意。（翻攝自MOSCHINO官方IG帳號）

水果姐凱蒂佩芮戴上由VERSACE手工訂製的巨型翅膀，換著有寶石網妝點的金色洋裝，化身墜落天使。（CHANEL提供）

名模Irina Shayk一身VERSACE金色女神裝束，高衩剪裁搭配羽翼般長擺，自然散發性感光環。（CHANEL提供）

於紐約時間7日晚間舉行的紐約大都會博物館慈善晚宴（MET Gala），向來是眾星穿發揮瘋狂靈感的好所在，配合今年主題《天之嬌體：時尚與宗教的奇想（Heavenly Bodies：Fashion and the Catholic Imagination）》，紅毯上更引來一批華麗的時尚朝聖者。

身為協辦人之一的蕾哈娜，每次亮相都必是焦點，這回她選擇穿上由John Galliano操刀的Maison Margiela訂製禮服亮相，形似教宗禮服的斗篷及洋裝上密鑲珍珠、亮片，搭配Cartier珠寶和煙燻妝容，神秘感女王氣場令人看得五體投地。同為時尚代表的莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）則把神龕戴在頭頂上，滿是金色貼花的Dolce & Gabbana拖尾禮服更是架式十足，不禁讓人想要拜上一翻。

而常引用宗教象徵為設計靈感的GUCCI創意總監Alessandro Michele，此次出動好友Lana Del Rey及Jared Leto護駕，並把兩人分別打造成聖母瑪利亞及耶穌基督的形象，手工拼貼的巴洛克緹花禮服配合誇張頭飾，洋溢濃濃神話氛圍。身懷六甲的美國饒舌歌手Cardi B，在MOSCHINO創意總監Jeremy Scott的陪同下現身，一襲被珍珠、人工寶石鑲滿的低胸禮服與頭飾，亦隱藏著聖母形象的寓意。

除了直覺擷取聖經人物演繹，協辦人之一的設計師Donatella Versace，選將自身義大利血統中的宗教因子，以華麗符號呈現於禮服細節中。水果姐凱蒂佩芮（Katy Perry）這回丟掉加州女孩的俏皮，戴上由VERSACE手工訂製的巨型翅膀及金色洋裝，化身墜落人間的天使。有男友布萊德利庫柏陪伴在身旁的名模Irina Shayk，也換穿一身VERSACE金色女神裝束，高衩剪裁搭配羽翼般長擺，自然散發性感光環。

(中時 )