《全台最速報》核廢場址修正納直轄市 朱立倫：絕不接受核廢放大台北

核廢場址修正納直轄市 朱立倫：絕不接受核廢放大台北

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中時電子報
綜合報導

◎核廢場址修正納直轄市 朱立倫：絕不接受核廢放大台北

行政院修法將直轄市納入核廢料最終儲存場，外界直指就是針對新北市而來，新北市長朱立倫8日在市政會議再次強調，絕不接受將包括新北市在內的大台北都會區，作為核廢料最終儲存場，更不接受將核廢料「偷渡」到原來核一、二廠原址內。

◎藍綠為大平霧捷運互嗆 中市：受限預算因素延宕將加速進行

為了屯區一條捷運問題，兩個不同選區的藍綠議員火大互槓！第12選區（太平區）市議員李麗華不滿第13選區（大里區、霧峰區）民進黨團總召李天生質疑「國民黨爽刪預算又喊無捷運」，表達強烈抗議，與太平民眾提出爭取屯區捷運的訴求。對此，市府表示大平霧捷運受限預算因素而延宕，市府將加速進行。

◎創史上最大畫作新紀錄 世紀大佛畫高雄搶先看

近2倍美國自由女神像高的166公尺世紀大佛畫展9日將現身高雄，禪畫藝術家洪啟嵩歷時17年完成的超大佛畫創下史上最大畫作新紀錄，光是使用的顏料約可注滿1座游泳池，將重達4公噸的大佛畫布懸吊高雄展覽館穹頂，供民眾仰望觀賞，感受佛陀捻花微笑所呈現的寧靜和諧之美。

◎亞洲龍舟錦標賽 200公尺直道競速壓軸

連續4天的「2018亞洲龍舟錦標賽暨碧潭國際龍舟公開賽」今（8）日進行最後1天賽程男子組、女子組及混合組200公尺直道競速，參加的隊伍包括中華台北、新加坡、印度、緬甸、日本、印尼、泰國、菲律賓、香港、澳門，由於我中華台北男子、女子隊均已取得亞運門票，今天應戰少了壓力，態度明顯較為輕鬆，但在上午的預賽時仍發揮運動家精神，全力以赴爭取晉級下午的決賽。

(中時電子報)

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