照顧癌父拉肚子、失眠 男恐罹患此病

書田診所精神科主任醫師施佳佐（右）表示，當親身經歷、目睹到威脅生命或極重大的傷害時，極有可能產生創傷後壓力症候群，需及早就醫。鄭郁蓁攝影

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一名44歲男性，在照顧癌末父親反覆進出醫院的過程中，多次見到隔壁床急救，及父親過世前苦痛，心情受嚴重衝擊，一直拉肚子，並出現失眠、半夜醒來多次、焦慮、恐懼，不自主回想是否是自己決定不急救而害死了父親，無法原諒自己，生活上注意力不集中、上班常出錯，每次開車經過醫院均要繞道而行。經醫師建議下到精神科門診，診斷為創傷後壓力症候群。

另一名22歲女性日前發生因機車車禍，導致肋骨及骨盆骨折，經過幾個月休養復健，但情緒上卻出現易受驚嚇、恐懼、焦慮憂鬱、失眠甚至社交退縮等狀況。

收治這兩名患者的書田診所精神科主任醫師施佳佐表示，創傷後壓力症候群（Posttraumatic Stress disorder，PTSD）是指當親身經歷、目睹到威脅生命或極重大的傷害時，往往會有極度害怕、恐懼或無助感。若符合創傷後反應診斷準則之症狀，且持續超過一個月以上。

施佳佐指出，常見引起創傷後壓力症候群的事件包含：意外事件、關係親近者突然死亡、孩童時期遭受身體或心理上的虐待、經歷性侵害、暴力攻擊、戰爭、自然災難、霸凌…等。症狀包含再次經歷創傷事件的感覺、逃避，例如對回憶重要事件有困難、以及情緒麻木對事務失去興趣，且因警覺性增加而會導致睡眠障礙。

至於患者，多以年輕族群為主，而孩童若在幼時經歷家暴而未接受創傷治療，長大後很可能以憂鬱的情況來表現。

施佳佐表示，出現創傷後壓力症候群症狀是下視丘、腦下垂體到腎上腺的內分泌系統功能異常，所引起各種生理及心理不適症狀，長期未治療，可能會出現更多嚴重後果，例如憂鬱、焦慮、行為偏差，或是酒精藥物濫用、自傷行為等。

在治療方面，施佳佐說，必須從生理、心裡、社會3層面三管齊下，除了生理層面以藥物治療之外，心理層面則需協助認知重建，在社會層面則須由患者和家人共同配合，經過一定治療程序和時間可以治癒。

(中時 )

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