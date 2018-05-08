恐無法參加世衛大會 衛福部長陳時中將親赴抗議

衛福部長陳時中要向世衛組織抗議。（陳志祥攝）

友善列印
中時

今年第71屆世界衛生大會（WHA）將於5月21日至26日在瑞士日內瓦登場，台灣在過了通訊報名時間確定仍未收到邀請函，今年恐怕還是進不了世衛大會會場，衛福部部長陳時中已經做好向大會抗議的準備。

對於今年台灣依然沒有收到世衛的邀請函，今（8）日陳時中表示，台灣一方面要爭取更多國家的認同，也要對外表述台灣有能力在「UHC」（全民健康覆蓋）做出國際上有意義的貢獻。「UHC」是今年世衛大會的主題。

台灣不能踏進世衛大會是中共的阻撓，陳時中指出：「中共提出很多反對台灣參加的理由，一直提到不具參加的政治基礎，我必須強調世衛組織是以健康人權為出發點，最主要的目標是「NO ONE BEHIND」，不要遺漏任何一個人。」

陳時中進一步強調，台灣是相當完整組織的國家，我們當然有權利參加，每個人都有健康權，世界不應忘記這一點。

至於蔡英文總統提及國際上有更多國家支持台灣與會，陳時中說，今年確實感受到大家在行動上、發言上更具積極性，因為更多國家了解台灣在這塊人權上不應被忽視，也體認到台灣貢獻世界衛生具有相當的實力，大家發言與支持都強力很多，他相信持續的努力一定會成功的一天。

各國支持聲浪愈大，給了陳時中更大依靠，屆時將會率團前往日內瓦的陳時中要對世界衛組織做出抗議，他表示，基本上，大概會選擇發出抗議信的方式，再看看「2對2辯論」與現場的情況，再做最後的決定。

(中時 )

照顧癌父拉肚子、失眠 男恐罹患… 全民High起來瘋泡泡 瘋狂泡泡實…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。