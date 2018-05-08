批中選會技術性干擾反核食公投 郝龍斌：莫名其妙

2018年05月08日 12:41 中時 周毓翔

國民黨副主席郝龍斌3月15日領銜推動提案反核食公投，卻遭中選會認定提案不明，要求就公投必要性做補充。郝龍斌今天到國民黨立院黨團開記者會抨擊中選會違法擴權，利用行政程序干擾反核食公投進行，「莫名其妙、可惡至極！」

郝龍斌表示，中選會在函中說明日本曾因南韓禁止福島核災區食品進口，以違反WTO食品衛生檢驗與動植物檢疫措施協定，向WTO提出貿易爭訟，要求守護食安公投聯盟針對若反核食公投案通過，是否有違反相關國際協定之虞與權責機關應如何做必要之處置進行解釋，他感覺中選會此舉簡直莫名其妙、可惡至極。

郝龍斌說，新修訂的公投法早已將公投審議委員會廢除，中選會依法應該是站在輔助的角度協助提案人進行必要的補正而非百般刁難，自從推動反核食公投開始，明顯感受到本該中立的中選會已經有政治力介入，而此事件就是最明顯的證明。

郝龍斌質疑，公投乃是全民意志的展現，而中選會僅是舉辦公投的主管機關，中選會以什麼立場質疑反核食公投如果通過後是否會違反國際協定與是否會造成國際爭訟？中選會的行為不僅違反行政中立原則，更像是一個稱職的反對方在對反核食公投提出挑戰與攻擊。

郝龍斌進一步解釋，如果要以公投通過後會面臨行政困難作為是否能成案的判斷標準，那第一個該被否決的是紀政所提的「以台灣（Taiwan）為全名申請參加國際運動賽事」公投，因為基於國際現實，以台灣為全名申請參加國際賽事才是不可能的任務。

郝龍斌最後批評，蔡英文與民進黨千方百計的技術性干擾反核食公投，就是為了不讓公投綁年底的大選，以降低公投的投票率，這種媚日、以全民健康換取台日合作的心態實在可惡至極。他公開呼籲所有的中選會委員拿出自己的道德良知，在本月15日召開的委員會議中讓反核食公投通過審查、進行第二階段28萬人的連署，不要讓中選會成為繼監察院與司法院後第三個沉淪的中立機關。

(中時 )