全民High起來瘋泡泡 瘋狂泡泡實驗室特展預售票79折搶先開賣啦

2018年05月08日 12:17 中時電子報 綜合報導

全台首創以泡泡為主題的情境式展覽，甩掉課本丟掉書包！科學原理簡單說！泡泡藝術超好玩！瘋狂泡泡實驗室打造大人與小孩同樂的科學藝術空間，從童趣好玩的泡泡延伸至背後的科學知識，除了擁夢幻打卡場景外，還有顛覆想像的泡泡樂園任你玩。超值預售票僅原價79折於5月7日起搶先開賣！各位科學家準備好了嗎？今夏最繽紛有趣的展覽即將於6月16至9月30日在士林科教館絢麗登場啦！

經歷有趣化學旅程後的泡泡，是孩童最好的朋友。在瘋狂泡泡實驗室裡，不講艱澀難題只有好玩原理！透過實際操作、捏塑、吹鼓泡泡的過程，啟發孩童自主探索解答。將科普知識帶進日常，讓你一次看懂為什麼傲嬌泡泡偶像包袱非常重？如何輕鬆號召全世界幫你集氣吹大泡泡？絢爛繽紛的泡泡居然是愛跳舞的結果？展區內更有由打破世界金氏紀錄的蘇仲太老師領軍的泡泡家族量「展」打造的奇幻泡泡教學(場次請見官方紛絲專頁公告)，引領孩童們進入泡泡的夢幻世界。

天呀！這些泡泡都失控了！除了實際操作的泡泡體驗外，瘋狂泡泡實驗室從日常生活中的泡泡開始蔓延，創造出許多如夢似幻的拍照空間，有超好玩水床螢光泡泡、跌入浪漫的啵啵球池、湧出綿密泡沫的泡泡火山以及變身童話舞伶的泡泡音樂盒等，展場巧妙融合科學與藝術，創造泡泡失控的唯美場景。在泡泡製造所中，還可以自行操作創造不同形狀和效果的泡泡，夢幻指數再次Up！今夏就來「泡」在這裡製造浪漫！

瘋狂泡泡實驗室預售票220元(原價280元)於5月7日起於ibon售票系統、全家FamiPort、GOMAJI團購網、博客來售票網販售至6月15日。展覽於6月16至9月30日在士林科教館七樓絢麗登場。非暑假之平日營業時間為早上九點至下午五點(週一不休館)，週末、暑假與國定假日營業時間為早上九點至下午六點。今年夏天，少男少女最好拍、爸媽遛孩最好玩的必踩打卡景點，快來揪團「泡」在這裡瘋狂玩！更多資訊請洽Facebook「瘋狂泡泡實驗室」查詢。

(中時電子報)