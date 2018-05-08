金融時報：川普向大陸提出非理性貿易要求

2018年05月08日 13:19 中時 江靜玲

白宮今天公布中國大陸首席經濟顧問、國務院副總理劉鶴將在下周訪問華府，繼續與日前剛從北京返回的川普政府經貿代表團進行談判。英國「金融時報」嚴批美國川普政府向中國大陸提出經濟上有誤，外交上有毒，法律上有破壞性的非理性貿易要求，似乎巴不得想打一場貿易戰。

「金融時報」8日以社論指出，川普政府貿易代表團向北京提出「極端的要求」，祭出了一份不可能的議程，目的是要刺激中國大陸公開對抗。

文中說，川普有一個解不開的心結，深信雙邊貿易逆差是經濟疲弱的主因，要求大陸削減年度對美貿易順差的金額翻了一倍，從1000億美元增加到2000億美元，超過順差總額的一半。川普似乎從未想到，對美出口可能只會轉移到其他國家，讓美國的總體逆差沒什麼變化。

此外，川普政府並不斷對多邊貿易體系進行攻擊，要求大陸放棄在世界貿易組織（WTO）對美國提起的申訴，同時要求大陸停止對從美國進口的產品徵收反傾銷或反補貼關稅，不論如此做是否符合WTO規則。

更甚者，美國要求大陸單方面將其對所有非敏感商品徵收的關稅削減至美國的水平，移除美方認為不公平的非關稅壁壘，並向美國開放外商直接投資（FDI）市場，但允許華盛頓以國家安全為由阻止大陸對美國的外商直接投資。

社論說，這不啻要求大陸投降，單方放下武器並賠款；要求大陸採取特別行動改變其進口模式，但同時剝奪其基本的法律保護。

「金融時報」警告川普小心，中國大陸已展示出向來擅長的通過精準報復打擊美國，像是停止從政治敏感的農業州購買高粱。北京方面有各式的工具可動用，打擊川普政治票倉。

社論最後指出，川普政府的提議甚至不能作為談判的明智基礎，中國大陸應予以拒絕。如果美國正當地希望大陸減少其扭曲貿易的干預措施，提出的要求就必須有針對性，具體且尊重國際法。目前這一系列的要求只不過是「破壞性的挑釁」。

(中時 )