中選會質疑反核食公投 郝龍斌批違反行政中立

2018年05月08日 12:43 旺報 潘維庭

推動反日本核災區食品入台的國民黨副主席郝龍斌8日表示，上周收到中選會針對他發起的反核食公投的來函，函中指出，日本以違反WTO食品衛生檢驗與動植物檢疫措施協定為由，向同樣禁止日本核災區食品的南韓提出國際貿易爭訟，詢問郝龍斌，如果反核食公投案通過，是否有違反相關國際協定之虞？郝龍斌痛批中選會「莫名其妙、可惡至極」，還表示如果要以公投通過後會面臨行政困難作為是否能成案的判斷標準，那第一個該被否決的，是紀政所提的「以台灣（Taiwan）為全名申請參加國際運動賽事」公投。

郝龍斌表示，在新修訂的公投法中，早已將公投審議委員會廢除，中選會依法應是站在「輔助角度」，協助提案人進行必要的補正而非百般刁難。他表示，自推動反核食公投開始，明顯感受到本該中立的中選會，已遭政治力介入，這封來函事件就是最明顯的證據。

郝龍斌稱，公投是全民意志展現，中選會僅是舉辦公投的主管機關，「中選會以什麼立場質疑反核食公投如果通過後，是否會違反國際協定與是否會造成國際爭訟？」他認為中選會的行為不僅違反行政中立原則，更像是一個稱職的「反對方」，在對反核食公投提出挑戰與攻擊。

另外，郝龍斌舉例，如果要以「公投通過後會面臨行政困難」作為是否能成案的判斷標準，第一個該被否決的，是紀政所提的「以台灣（Taiwan）為全名申請參加國際運動賽事」公投，因為基於國際現實，以台灣為全名申請參加國際賽事，才是不可能的任務。

郝龍斌直指，蔡政府與民進黨千方百計、技術性干擾反核食公投，就是為了不讓公投綁年底的大選，以降低公投投票率，「這種媚日、以全民健康換取台日合作的心態實在可惡至極」。

郝龍斌呼籲，所有的中選會委員要拿出道德良知，在本月15日召開的委員會議中，讓反核食公投通過審查，進行第二階段28萬人的連署，「不要讓中選會成為繼監察院與司法院後第三個沈淪的中立機關！」

(旺報 )