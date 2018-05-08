總統府辦星戰趴 名嘴嗆小英總統：歐巴馬可以妳不可以

2018年05月08日 12:26 中時電子報 吳品瑤

本月4日為「國際星戰日」，總統府特別開放星戰迷組成參訪團到訪，還有cosplay成「白兵」風暴兵的粉絲，跟憲兵一同站崗，副總統陳建仁也共襄盛舉，讓學者李家同相當難過，以「總統府一個十分莊嚴的地方，不是胡鬧的地方」，指白宮、白金漢宮等地方不可能發生這種事，沒想到事實卻與他想的相反，慘遭網友打臉。

而同樣不支持總統府辦星戰趴的，還有記者出身的名嘴羅友志，然他與李家同的立論卻大相逕庭，表示「李校長，您罵錯了，該罵的是，一個政府愛外國文化愛到語無倫次，台灣人民你還要期待什麼？」，表示慶祝國際星戰日不是不可以，而是「歐巴馬可以，妳，不可以！」，羅友志也說明，這跟cosplay沒有關係。

羅友志表示，星戰系列電影是美國庶民文化的一部分，「非官方愛好者，竟然可以發起全球共同的活動，真的是變成群體文化了！厲害！」，但想反問蔡英文政府的是「說好的『台灣認同』呢？最近不是逼柯P逼的很兇？」，嗆聲「原來妳的台灣認同是『外星人』啊，那妳為什麼不去當銀河帝國的總統？」。

羅友志進一步解釋，若是辦個「賽德克巴萊趴」、「悲情城市趴」，那無論如何都支持，「但是，在自己的國家圖騰上，宣傳外國庶民文化，妳到底要認同什麼？」，再度開砲「總統府，不是一個百貨公司，一棟普通商業大樓，他，是個圖騰，難怪，一天到晚在喊「國外都一例一休」「國外都廢死」…妳是台灣的總統，請認同！」。

(中時電子報)